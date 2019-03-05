На Донбассе ВСУ отомстили боевикам за смерть побратима

Российские наемники понесли серьезные потери – четверо оккупантов уничтожены

Фото: AFP

На Донбассе ВСУ отомстили боевикам за смерть побратима //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/56c/ad2/5c756cad2d66e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/56c/ad2/5c756cad2d66e.jpg 2019-03-05T07:15:00+02:00 Донбасс Российские наемники понесли серьезные потери – четверо оккупантов уничтожены

За минувшие сутки, 4 марта, на Донбассе пророссийские боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное вооружение. В результате обстрелов погиб украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре ООС.

"4 марта российские оккупационные войска девять раз открывали огонь по позициям наших войск, применив при этом 10 раз тяжелое вооружение. Враг вел огонь по украинским защитникам с танков, артиллерийских систем и минометов, потратив 108 снарядов и мин калибров 125, 122, 120 и 82 мм. Также противник обстреливал наши подразделения из противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели огонь из танков, артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и противотанковых ракетных комплексов в районе населенного пункта Лебединское, из минометов 120-го калибра – вблизи Водяного, а из артиллерийских систем калибра 122 мм – в районе Широкино. Также минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы были применены у поселка Пески.

Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг из минометов калибра 120 мм обстрелял позиции ВСУ в районе Зайцево, из артиллерийских систем калибра 122 мм – в районе Новотошковского, а из минометов калибра 82 мм – у села Крымское. Также из стрелкового оружия велся огонь вблизи Станицы Луганской.

Вследствие обстрелов один украинский защитник погиб. По данным разведки, 4 марта четырех оккупантов уничтожено и один ранен", – рассказали в ООС.

Также российские наемники из минометов обстреляли Зайцево и Новолуганское, в результате чего частично повреждены жилой дом и хозяйственные постройки.

Как сообщалось, ранее украинские военные точным ответным огнем уничтожили батарею россиян, прибывших на "практику" в Донецк. Курсанты артиллерийского училища хотели отработать на Донбассе "практические занятия", но были наказаны.

В свою очередь про обострение на Донбассе рассказывал командующий ООС Сергей Наев. Генерал-лейтенант рассказывал, что боевики под руководством российских кураторов отрабатывают нанесение артиллерийских ударов по силам Объединенных сил.

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