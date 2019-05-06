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На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли серьезные потери

6 мая, 07:19

Потерь среди украинских военнослужащих за сутки нет

Фото: Минобороны Украины

За минувшие сутки, 5 мая, пророссийские боевики на Донбассе 11 раз обстреляли позиции ВСУ и схлопотали "ответку". Об этом соообщили в пресс-центре ООС.

"5 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных минскими соглашениями 120мм минометов. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел огонь из 120 мм минометов около города Авдеевки, а из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у населенных Талаковки и Павлополя. Из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики стреляли вблизи Лебединского, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся вблизи Богдановки. Кроме того, из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия российские наемники стреляли у Пищевиков.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики ударили из 120 мм минометов возле Новозвановки, а из вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем – вблизи Новоалександровки. Из противотанковых ракетных комплексов велся огонь у Крымского.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 5 мая один оккупант был уничтожен, еще пятеро – ранены", - рассказали в ООС.

Сутками ранее, 4 мая, боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Ранен украинский военнослужащий

Напомним, на днях Анатолий Штефан называл потери боевиков за апрель. По его словам, 90 оккупантов уничтожили на поле боя, еще 130 оккупантов получили ранения. Офицер ВСУ добавил, что данные цифры могут отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием главарями боевиков и российскими военными потерь. 

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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы, запрещенное оружие, ООС

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