На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери

Из-за вражеских обстрелов ранения получили трое военнослужащих

Рассвет на передовой в зоне ООС на Донбассе. Фото: Facebook

За прошлые сутки, 11 июня, на Донбассе пророссийские боевики 24 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Об этом рассказали в пресс-службе ООС.

"11 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз – с применением запрещенных минскими соглашениями 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг пять раз обстрелял Водяное из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по Лебединскому трижды велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Песков боевики ударили из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а Павлополь два раза попал под обстрелы из минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Авдеевки российские наемники ударили из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, в вблизи Гнутово применялись гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия была два раза два раза обстреляна Марьинка. По Широкино дважды велся огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли Попасную из 122 мм артиллерии, а на окраине Крымского велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Станицы Луганской боевики применили стрелковое оружие, а у Гладосово ударили из артиллерии калибра 122 мм. Вблизи Золотого российские наемники открыли огонь из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Новолуганское боевики обстреляли из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Окраине Южного боевики накрыли огнем из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов трое украинских защитников получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям. По данным разведки, 11 июня двух оккупантов уничтожено и 7 ранены", – рассказали в ООС.

Напомним, 10 июня на Донбассе пророссийские боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.

А 9 июня на Донбассе пророссийские боевики 26 раз обстреляли позиции ВСУ.

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