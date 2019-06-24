На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери

Из-за вражеских обстрелов ранения получили трое военнослужащих

Фото: Сегодня

За минувшие сутки, 23 июня, на Донбассе пророссийские боевики 34 раза обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Трое украинских защитников ранены, сообщили в пресс-центре ООС.

"23 июня вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня. Из них восемь раз – с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел огонь вблизи Павлополя из миномета калибра 120 мм, а в районе Авдеевки четыре раза ударил из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем. На окраине Водяного боевики пять раз стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Пески были обстреляны из автоматических гранатометов. Неподалеку Марьинки боевики применили ручные противотанковые гранатометы. Дважды на окраине Старогнатовки велся огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Лебединского враг ударил из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Район населенного пункта Широкино дважды попал по огонь из стрелкового оружия, а у Опытного ударили из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе Шумов российские наемники открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, а на окраине Южного – из автоматических гранатометов. Вблизи Травневого ударили из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. На окраине Новолуганского пять раз стреляли из артиллерии 152 мм, минометов 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе Майорска оккупанты применили автоматические гранатометы и стрелковое оружие. Вблизи Новгородского велся огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а у Счастья – из автоматических гранатометов. В районе Светлодарск боевики ударили из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Луганского стреляли из гранатометов различных систем. На окраине Крымского трижды велся огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки три украинских военнослужащих получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки 23 июня двух оккупантов было уничтожено и еще двое ранены", - рассказали в ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", 22 июня пророссийские боевики 31 раз нарушили режим прекращения огня, из них восемь раз они применяли минометы калибра 120 и 82 мм, запрещенные Минскими соглашениями. В результате обстрелов были ранены 8 бойцов ООС и один погиб.

В то же время доставляют оккупанты проблем и мирным жителям. Как сообщали в Главном правлении разведки Минобороны Украины, боевики на БТР врезались в дом, отклонившись от военной колонны.

Смотрите также видео, как недавно ВСУ накрыли позиции врага в районе Катериновки. Были уничтожены три боевика:

Видео: Facebook

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