На линии разграничения закрыт пункт пропуска "Гнутово"
Сейчас на пункте пропуска проходят ремонтные работы
В зоне проведения операции Объединенных сил закрыты два пункта КПВВ (контрольно-пропускные пункты въезда/выезда). Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы Украины.
Пропуск граждан через линию разграничения не производится в пределах дорожного коридора "Новоазовск-Гнутово-Талаковка-Мариуполь", КПВВ "Гнутово" не работает . Как сообщает пресс-служба, "Гнутово" закрыли на реконструкцию, работу по обустройству планируют закончить 7 апреля.
Остальные КПВВ на линии разграничения работают в штатном режиме. В общем через КПВВ последовало 34,2 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств.
В субботу, 6 апреля, в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" – 0/20; "Марьинка" – 0/60; "Новотроицкое" – 0/40.
Напомним, что недавно пограничники запустили работу контрольно-пропускного пункта въезда/выезда "Золотое" , что который станет вторым местом пересечения линии разграничения в Луганской области.
Также мы писали о том, что с 28 марта все пропуска на пересечение линии разграничения, которые будут выдаваться гражданам по предварительным заявлениям, станут бессрочными.Об этом написал заместитель главы Луганской облгосадминистрации Клименко вечером в четверг на своей странице в Facebook.
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