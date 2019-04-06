Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

На линии разграничения закрыт пункт пропуска "Гнутово"

Сегодня, 10:42

Сейчас на пункте пропуска проходят ремонтные работы

Фото: Сегодня
На линии разграничения закрыт пункт пропуска "Гнутово" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/855/65c/5ca85565ca90e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/855/65c/5ca85565ca90e.jpg Донбасс Сейчас на пункте пропуска проходят ремонтные работы

В зоне проведения операции Объединенных сил закрыты два пункта КПВВ (контрольно-пропускные пункты въезда/выезда). Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы Украины.

Пропуск граждан через линию разграничения не производится в пределах дорожного коридора "Новоазовск-Гнутово-Талаковка-Мариуполь",  КПВВ "Гнутово" не работает . Как сообщает пресс-служба, "Гнутово" закрыли на реконструкцию, работу по обустройству планируют закончить 7 апреля.

Остальные КПВВ на линии разграничения работают в штатном режиме. В общем через КПВВ последовало 34,2 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств.

В субботу, 6 апреля, в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" – 0/20; "Марьинка" – 0/60; "Новотроицкое" – 0/40.


Напомним, что недавно пограничники запустили работу контрольно-пропускного пункта въезда/выезда "Золотое" , что который станет вторым местом пересечения линии разграничения в Луганской области.

Также мы писали о том, что с 28 марта все пропуска на пересечение линии разграничения, которые будут выдаваться гражданам по предварительным заявлениям, станут бессрочными.Об этом написал заместитель главы Луганской облгосадминистрации Клименко вечером в четверг на своей странице в Facebook.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег пункт пропуска, гнутово, кпвв, ООС

Вы сейчас просматриваете новость " На линии разграничения закрыт пункт пропуска "Гнутово"". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С начала года на блокпостах Славянской оперативной зоны ООС задержаны 45 сепаратистов

Вчера, 20:09

Сквозь стоп-контроль прошло почти 200 000 граждан

На Донбассе активизировались вражеские снайперы: погиб украинский боец

Сегодня, 07:23

На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом четырех оккупантов

На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ: четыре оккупанта уничтожены

Вчера, 07:16

Из-за вражеских обстрелов ранения получил один украинский военнослужащий

Военные корреспонденты "Сегодня" будут отмечены командованием Операции объединенных сил

4 апреля, 20:09

Накануне своей годовщины командование ООС отметит труд и достижения военкоров и операторов новостей "Сегодня" телеканала "Украина", которые освещали события в прифронтовых регионах Донбасса и на передовой

С улыбкой и 4-мя охранниками: как Зеленский ходил сдавать анализы

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

Типы фигуры: что наш силуэт говорит о нас?

Футбол и алкоголь. О наиболее пьющем игроке в истории

Гиркин рассказал, кто на самом деле воюет на стороне "ЛДНР"

Кириленко объяснил, почему пенсии пересчитали по-разному

В партии Меркель прокомментировали победу Зеленского в 1-м туре

«Три упражнения от тревоги, которым меня научил психотерапевт»

Гостюхин признался в двойном гражданстве

Проклятие «Последнего героя»: Началова стала девятой жертвой
Загрузка...

Встретимся осенью: экс-кандидаты в президенты ушли на парламентские выборы

Сегодня, 07:51

Какой будет конфигурация политических сил на выборах в Верховную Раду, показал первый тур выборов президента

Кабмин дал добро на снижение цены: газ подешевел и может подешеветь еще больше

Вчера, 07:51

Тенденция к снижению цен на газ будет наблюдаться в Украине до декабря 2019 года

"Доступные лекарства" по SMS: как получить медикаменты по новым правилам

4 апреля, 07:52

С 1 апреля госпрограммой занимается Национальная служба здоровья, а рецепты стали электронными

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

4 апреля, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Эксперт рассказал, когда начнется полноценная война Украины с РФ