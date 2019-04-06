На линии разграничения закрыт пункт пропуска "Гнутово"

Сейчас на пункте пропуска проходят ремонтные работы

Фото: Сегодня

На линии разграничения закрыт пункт пропуска "Гнутово" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/855/65c/5ca85565ca90e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/855/65c/5ca85565ca90e.jpg 2019-04-06T10:42:00+03:00 Донбасс Сейчас на пункте пропуска проходят ремонтные работы

В зоне проведения операции Объединенных сил закрыты два пункта КПВВ (контрольно-пропускные пункты въезда/выезда). Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы Украины.

Пропуск граждан через линию разграничения не производится в пределах дорожного коридора "Новоазовск-Гнутово-Талаковка-Мариуполь", КПВВ "Гнутово" не работает . Как сообщает пресс-служба, "Гнутово" закрыли на реконструкцию, работу по обустройству планируют закончить 7 апреля.

Остальные КПВВ на линии разграничения работают в штатном режиме. В общем через КПВВ последовало 34,2 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств.

В субботу, 6 апреля, в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" – 0/20; "Марьинка" – 0/60; "Новотроицкое" – 0/40.

Напомним, что недавно пограничники запустили работу контрольно-пропускного пункта въезда/выезда "Золотое" , что который станет вторым местом пересечения линии разграничения в Луганской области.

Также мы писали о том, что с 28 марта все пропуска на пересечение линии разграничения, которые будут выдаваться гражданам по предварительным заявлениям, станут бессрочными.Об этом написал заместитель главы Луганской облгосадминистрации Клименко вечером в четверг на своей странице в Facebook.

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