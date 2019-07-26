Ситуация в ООС: боевики нарушили режим тишины, ранен боец

Обстрел российские наемники устроили неподалеку Причепиловки

Фото: Getty Images

За минувшие сутки на Донбассе пророссийские боевики один раз обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"25 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия. Противник открывал огонь по нашим защитникам из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета", – говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг один раз обстрелял позициии Объединенных сил. Огонь из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета боевики открыли неподалеку Причепиловка

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", – рассказали в ООС и отметили, что объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения и соблюдают при этом условия прекращения огня.

Ранее сообщалось, что несмотря на достигнутое перемирие с 21 июля, боевики снова нарушили режим тишины на Донбассе.

Как сообщали "Сегодня", боевики терроризируют мирных жителей на Донбассе, грабя их дома, в связи с чем даже российское командование решило принять меры.

А тем временем на фронте бойцы Объединенных сил продолжают наказывать врага за обстрелы. В результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков. Украинские военные повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов".

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