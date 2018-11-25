На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения: ВСУ понесли потери

Сегодня, 07:24

Боевики получили "ответку" от украинской армии

Фото: AFP
Фото: AFP

На Донбассе боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ. За минувшие сутки российские наемники семь раз открыли огонь по украинским позициям, в том числе из запрещенного оружия. В ходе боевых действий погиб один украинский военный, сообщили в пресс-центре ООС.

"Оккупанты 7 раз открывали огонь по позициям наших войск. Дважды – с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями", – говорится в сообщении.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Крымское, Свободный, Новолуганское, Красногоровка, и Лебединский. В частности, из минометов калибра 120 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Новолуганское. Такое же оружие, только 82-го калибра, российские наемники применили неподалеку Крымского.

"В результате боевых действий, смертельное ранение получил один военнослужащий Объединенных сил. По данным разведки, за прошедшие сутки, двух российских оккупантов было уничтожено, еще три боевика вооруженных формирований Российской Федерации получили ранения", – рассказали в ООС.

Напомним, сутками ранее, 23 ноябрябоевики ударили из 120 мм минометов и ПТРК, но жестоко поплатились. Два оккупанта были уничтожены и еще один – ранен.

А 22 ноября,боевики значительно уменьшили количество обстрелов. Враг открывал огонь только четыре раза, сообщили в пресс-центре ООС. В частности, боевики осуществляли обстрелы в районах населенных пунктов Станица Луганская, хутор Вольный, Луганское и Павлополь. Кроме того, враг применил вооружения боевых машин пехоты возле хутора Свободного, а противотанковые управляемые ракеты – вблизи Луганского.
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