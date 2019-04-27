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На Донбассе боевики усилили обстрелы и схлопотали "ответку" от ВСУ

27 апреля, 07:21

Двое украинских военнослужащий из-за вражеских обстрелов получили ранения

Фото: AFP

За минувшие сутки, 26 апреля, на Донбассе проросийские боевики 23 раза обстреляли позиции ВСУ, применяя при этом запрещенное вооружение. Ранения получили двое украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре ООС.

"26 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня, из них девять раз – с применением запрещенного минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг из минометов калибров 120 и 82 мм вел огонь вблизи Авдеевки, а из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Павлополя. Также минометы калибров 120 и 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметов были применены близи Песков. Из противотанковых ракетных комплексов боевики ударили в районе Опитного и Марьинки, а из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – у Опитного. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российские наемники стреляли у Марьинки и Чермалыка, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Гнутово. Крупнокалиберные пулеметы были применены вблизи Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник ударил из минометов калибра 120 мм в районе Луганска, из минометов калибра 82 мм и вооружения боевых машин пехоты – в районе Крымского. Минометы калибра 82 мм были применены в районе Светлодарска, а вооружение боевых машин пехоты – в районе Крымского. Вблизи Станицы Луганской боевики вели огонь из стрелкового оружия.

"Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 26 апреля двух оккупантов было уничтожено, четырех – ранены. Также военнослужащие Объединенных сил уничтожили грузовик оккупантов", – рассказали в ООС.

Кроме того, российские наемники обстреляли из стрелкового оружия Чермалык. Из-за этих обстрелов получил ранения местный житель.

Напомним, что недавно офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан "Штирлиц" опубликовал видео удара ВСУ по боевикам в районе Авдеевской промзоны. Украинские воины тремя ракетами из противотанкового ракетного комплекса уничтожили позицию боевиков.

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Тег Донбасс, боевики, раненые, обстрелы, потери ВСУ, ООС

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