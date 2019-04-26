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На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и получили жесткую "ответку" от ВСУ

Сегодня, 07:16

Потерь среди украинских военнослужащих нет

Фото: AFP

За минувшие сутки, 25 апреля, на Донбассе пророссийские боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"25 апреля вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел огонь из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов вблизи Песков, а из вооружения боевых машин пехоты – у Павлополя. Гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружия боевики применили в районе Гнутово и Пищевика. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российские наемники стреляли у Лебединского и Талаковки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники ударили из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем в районе Крымского.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 25 апреля двух оккупантов были ранены", – рассказали в ООС.

Напомним, 24 апреля на Донбассе пророссийские боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ, ранения получил один украинский военнослужащий. 


Кроме того, сообщалось, что Россия взяла боевиков под усиленный контроль . На оккупированные территории прибыли специальные группы российских военных, предположительно спецназ.

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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы, ООС

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