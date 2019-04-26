На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и получили жесткую "ответку" от ВСУ
Потерь среди украинских военнослужащих нет
За минувшие сутки, 25 апреля, на Донбассе пророссийские боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
"25 апреля вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел огонь из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов вблизи Песков, а из вооружения боевых машин пехоты – у Павлополя. Гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружия боевики применили в районе Гнутово и Пищевика. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российские наемники стреляли у Лебединского и Талаковки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники ударили из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем в районе Крымского.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 25 апреля двух оккупантов были ранены", – рассказали в ООС.
Напомним, 24 апреля на Донбассе пророссийские боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ, ранения получил один украинский военнослужащий.
Кроме того, сообщалось, что Россия взяла боевиков под усиленный контроль . На оккупированные территории прибыли специальные группы российских военных, предположительно спецназ.
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