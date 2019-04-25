Гибель бойца ВСУ на Донбассе: что известно о погибшем

Погибший боец преподавал историю школьникам











После того, как в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб боец батальона "Айдар" Юрий Коновод, люди, знавшие погибшего, поделились своими воспоминаниями о нем.

"Всегда искренний, открытый, позитивный! Никогда никого не обидит, а поможет – всем", – рассказали о нем боевые побратимы, сообщили в пресс-службе оперативно-тактической группировки "Восток".

В свою очередь, однокурсник погибшего Юрий Волошин, профессор Полтавского педагогического университета, рассказал, что Юрий Коновод родился в 1964 году в селе Ланна, Карловского района. После окончания университета преподавал школьникам историю Украины и мира.

Бывший ученик Максим Щетинин написал, что учитель в свое время воевал в Афганистане, а с началом Майдана на уроке рассказывал им, что, если начнется война, он пойдет без раздумий.

"Так и сделал! Служил в одном из линейных батальонов 53-й отдельной механизированной бригады, недавно подписал контракт с батальоном "Айдар". Младший сержант Коновод недолго прослужил с новыми побратимами – через полтора месяца его жизнь оборвала вражеская пуля", – добавили военные.

Накануне мы сообщали, что 23 апреля, на Донбассе боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ. Один украинский воин погиб и еще один был ранен.

Напомним, 22 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты устроили 14 обстрелов позиций украинских войск, причем дважды – из запрещенных Минскими договоренностями вооружений. Вражеским огнем один наш боец – Юрий Коновод – был убит и еще трое – ранены. В свою очередь, на каждый обстрел противника ВСУ давали адекватный ответ – были уничтожены трое боевиков и ранены еще семеро.

Кроме того, сообщалось, что Россия взяла боевиков под усиленный контроль . На оккупированные территории прибыли специальные группы российских военных, предположительно спецназ. Также мы писали о том, что 21 апреля на Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери.

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