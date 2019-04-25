Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,59
29,81
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Гибель бойца ВСУ на Донбассе: что известно о погибшем

Сегодня, 13:03

Погибший боец преподавал историю школьникам

После того, как в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб боец батальона "Айдар" Юрий Коновод, люди, знавшие погибшего, поделились своими воспоминаниями о нем.

"Всегда искренний, открытый, позитивный! Никогда никого не обидит, а поможет – всем", – рассказали о нем боевые побратимы, сообщили в пресс-службе оперативно-тактической группировки "Восток".

В свою очередь, однокурсник погибшего Юрий Волошин, профессор Полтавского педагогического университета, рассказал, что Юрий Коновод родился в 1964 году в селе Ланна, Карловского района. После окончания университета преподавал школьникам историю Украины и мира.

Бывший ученик Максим Щетинин написал, что учитель в свое время воевал в Афганистане, а с началом Майдана на уроке рассказывал им, что, если начнется война, он пойдет без раздумий.

"Так и сделал! Служил в одном из линейных батальонов 53-й отдельной механизированной бригады, недавно подписал контракт с батальоном "Айдар". Младший сержант Коновод недолго прослужил с новыми побратимами – через полтора месяца его жизнь оборвала вражеская пуля", – добавили военные.

Накануне мы сообщали, что 23 апреля, на Донбассе боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ. Один украинский воин погиб и еще один был ранен.


Напомним, 22 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты устроили 14 обстрелов позиций украинских войск, причем дважды – из запрещенных Минскими договоренностями вооружений. Вражеским огнем один наш боец – Юрий Коновод – был убит и еще трое – ранены. В свою очередь, на каждый обстрел противника ВСУ давали адекватный ответ – были уничтожены трое боевиков и ранены еще семеро.

Кроме того, сообщалось, что Россия взяла боевиков под усиленный контроль . На оккупированные территории прибыли специальные группы российских военных, предположительно спецназ. Также мы писали о том, что 21 апреля на Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, ВСУ, учитель, погибший, ООС

Вы сейчас просматриваете новость " Гибель бойца ВСУ на Донбассе: что известно о погибшем". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У Зеленского назвали две "красные линии" на переговорах с Россией

Сегодня, 12:16

К Минским соглашениям привязаны практически все санкции, которые введены по отношению к РФ

Готовил атаки в тылу ВСУ: на Донбассе задержан "диверсант-неудачник"

Сегодня, 09:40

Предатель Украины вел разведывательную деятельность по местонахождению военных складов украинской армии

Как и когда сажать картофель в 2019 году

"Бикини-стандарты": Дарья Приходько оказалась вне конкуренции

Жгучая красотка, которая "приклеет" мужчин к экрану

Велосипедистка дня: итальянская телеведущая Дилетта Леотта

Жена Зеленского помогала РФ собирать информацию о ВСУ в 2014 году

Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов

Российские болельщицы в бомбической форме

Известная телеведущая смогла преодолеть 20-летнюю зависимость

Боевики решили превратить Крым в Сибирь: "гениальный" план

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи

Самозакрывающаяся антимоскитная шторка на дверь. Скидка 50%

Забирайте кожаные кроссовки ECCO практически по себестоимости

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

Вчера, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

Вчера, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

23 апреля, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Обидел учителя — штраф: Рада пытается защитить учителей, а родители школьников паникуют

23 апреля, 07:00

Педагогов хотят оградить от насилия. Родители: учителя могут злоупотреблять нормой

8 вещей, которые мужчины делают с женщиной, которую разлюбили

Порошенко все еще ждет извинений за шутку Зеленского о «термосе»

"Бикини-стандарты": Дарья Приходько оказалась вне конкуренции