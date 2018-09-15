На Донбассе боевики устроили 25 обстрелов за сутки и получили жесткий ответ

Сегодня, 08:25

Украинские военные потерь 14 сентября не понесли

Фото: Facebook
Фото: Facebook

На протяжении минувших суток, 14 сентября, боевик устроили 25 обстрелов украинских позиций, в том числе дважды – из вооружений, запрещенных минскими договоренностями. В рядах ВСУ обошлось без потерь, а вот ответные действия сил ООС, по данным разведки, привели к уничтожению двух и ранению троих оккупантов.

Как сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Российско-оккупационные войска вели обстрелы позиций Объединенных сил в районах Станицы Луганской, Желтого, Крымского, Новотошковского, Луганского, Светлодарска, Красногоровки, Чермалыка, Павлополя, Гнутово, Водяного и Чермалыкамариупольском направлении в районе населенных пунктов Чермалык и Водяное. Также по позициям защитников Чермалык оккупанты открывали огонь из вооружения боевой машины пехоты", – говорится в сообщении. 

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Сутками ранее, 13 сентября, позиции украинской армии были обстреляны 37 раз, шесть из них – с применением запрещенного "Минском" вооружения. В результате боевых действий был ранен один боец ВСУ, а у боевиков один уничтожен и четверо получили ранения.

Напомним, ранее мы писали о том, что боевики на Донбассе нарастили количество обстрелов, но ВСУ их "качественно угомонили"

Между тем, военный эксперт Александр Билецкий в комментарии сайту "Сегодня" объяснил, почему боевики постоянно срывают перемирие на Донбассе. Он считает, что Кремль и его пропагандисты используют постоянные срывы перемирий и вооруженные провокации на Донбассе для информационных атак на Украину.
Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы
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Источник:

"Сегодня"

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