На Донбассе боевики устроили 25 обстрелов за сутки и получили жесткий ответ

На протяжении минувших суток, 14 сентября, боевик устроили 25 обстрелов украинских позиций, в том числе дважды – из вооружений, запрещенных минскими договоренностями. В рядах ВСУ обошлось без потерь, а вот ответные действия сил ООС, по данным разведки, привели к уничтожению двух и ранению троих оккупантов.

Как сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Российско-оккупационные войска вели обстрелы позиций Объединенных сил в районах Станицы Луганской, Желтого, Крымского, Новотошковского, Луганского, Светлодарска, Красногоровки, Чермалыка, Павлополя, Гнутово, Водяного и Чермалыкамариупольском направлении в районе населенных пунктов Чермалык и Водяное. Также по позициям защитников Чермалык оккупанты открывали огонь из вооружения боевой машины пехоты", – говорится в сообщении.

Сутками ранее, 13 сентября, позиции украинской армии были обстреляны 37 раз, шесть из них – с применением запрещенного "Минском" вооружения. В результате боевых действий был ранен один боец ВСУ, а у боевиков один уничтожен и четверо получили ранения.

Напомним, ранее мы писали о том, что боевики на Донбассе нарастили количество обстрелов, но ВСУ их "качественно угомонили".

Между тем, военный эксперт Александр Билецкий в комментарии сайту "Сегодня" объяснил, почему боевики постоянно срывают перемирие на Донбассе. Он считает, что Кремль и его пропагандисты используют постоянные срывы перемирий и вооруженные провокации на Донбассе для информационных атак на Украину.