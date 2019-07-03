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На Донбассе боевики во время учений обстреляли мирных жителей

3 июля, 13:42

Враг опасен не только на передовой для украинской армии, но и даже в тылу для мирных жителей

Фото: Сегодня

Недавно боевики на БТР врезались в дом, а теперь на учениях от них снова пострадали мирные жители – на этот раз были обстреляны несколько жилых домов. Об этом сообщает главное управление разведки Минобороны Украины.

Военные отмечают, что оккупанты подгоняют с проведением учений на оккупированных территориях в рамках подготовки штабов и подразделений боевиков. В частности, с августа на июль перенесены сроки проведения ряда двусторонних командно-штабных учений в "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", однако из-за этого возросла интенсивность мероприятий боевой подготовки, в т.ч. с выполнением стрельб из вооружения боевых машин и танков, стрелкового оружия.

"Из-за ускорения оккупантами мероприятий боевой подготовки и пренебрежения при этом мерами безопасности вырос уровень угроз безопасности местного населения. Так, 30 июня во время выполнения одним из подразделений российско-оккупационных войск учебных стрельб вблизи Сентяновки на временно оккупированной территории в Луганской области были обстреляны несколько домов жителей указанного населенного пункта", – сообщает разведка.

Отметим, что это далеко не первый раз оккупанты доставляют проблемы жителям оккупированных территорий. Чаще всего это происходит с помощью оружия. Как сообщали новости "Сегодня", недавно боевики из артиллерии ударили по Марьинке. Враг применял минометы и ствольную артиллерию. Пострадала семья, в том числе маленькая девочка.


Спустя пару дней боевики снова ударили по мирным жителям. Дерзкие действия врага свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, отмечает украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации ситуации на Донбассе (СЦКК).

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Тег Донбасс, разведка, боевики, учения, дома, обстрел

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