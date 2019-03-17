На Донбассе боевики за сутки устроили шесть обстрелов украинских позиций

В рядах ВСУ с начала суток обошлось без потерь

В зоне ООС на Донбассе боевики устроили новые обстрелы. Фото: Facebook

На Донбассе боевики за сутки устроили шесть обстрелов украинских позиций //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/447/99e/5c644799e2a6c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/447/99e/5c644799e2a6c.jpg 2019-03-17T18:36:51+02:00 Донбасс В рядах ВСУ с начала суток обошлось без потерь

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 17 марта оккупанты шесть раз обстреливали позиции украинских военных, в том числе трижды – с применением вооружений, запрещенных минскими договоренностями.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, боевики, среди прочего, вели огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, однако в рядах ВСУ обошлось без потерь.

В частности, из минометов калибра 120 мм подверглись обстрелы позиции Объединенных сил в районе Марьинки, из минометов калибра 82 мм – в районе поселка Золотое-4 в Луганской области.

Кроме того, из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов были обстреляны позиции украинцев у поселка Новолуганское, а из противотанковых ракетных комплексов – у поселка Новотошковское, и дважды – в районе села Крымское.

Напомним, что накануне, 16 марта, боевики два раза обстреляли позиции ВСУ. Оба раза – в районе хутора Вольный. Тогда погиб один украинский воин и еще один получил ранения.

В свою очередь, по данным разведки, ответным огнем ВСУ были уничтожены два оккупанта и еще двое – ранены. Кроме того, удалось уничтожить беспилотник противника.

Кроме того, мы писали, что за день до этого боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, однако день обошелся для ВСУ без погибших и раненых.

Также стало известно о неудачной попытке оккупантов атаковать один из опорных пунктов ВСУ на фронте – украинские воины отразили нападение и уничтожили технику боевиков.

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