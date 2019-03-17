Смерть бойца ВСУ на Донбассе: боевикам нанесли болезненный ответ

Украинские военные нанесли ответный удар на смерть бойца ВСУ в результате обстрелов оккупантами под Хутором Вольным

Фото: facebook.com/pressjfo.news/.

Смерть бойца ВСУ на Донбассе: боевикам нанесли болезненный ответ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/dde/31d/5c8dde31deb57.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/dde/31d/5c8dde31deb57.jpg 2019-03-17T07:42:00+02:00 Донбасс Украинские военные нанесли ответный удар на смерть бойца ВСУ в результате обстрелов оккупантами под Хутором Вольным

С начала суток украинские военнослужащие ни разу не попали под обстрелы на Донбассе и надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил.

Разведка передает, что в результате ответного огня накануне два оккупанта были ликвидированы и еще два – ранены. Кроме того, удалось уничтожить беспилотник противника.

Напомним, что 16 марта боевики два раза обстреляли позиции ВСУ. Оба раза – в районе населенного пункта Хутор Вольный, который находится в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

При этом враг дважды применил запрещенные Минскими договоренностями вооружения: минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как сообщалось, в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения.

Кроме того, мы писали, что за день до этого боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, однако день обошелся для ВСУ без погибших и раненых.

Также стало известно о неудачной попытке оккупантов атаковать один из опорных пунктов ВСУ на фронте – украинские воины отразили нападение и уничтожили технику боевиков.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Смерть бойца ВСУ на Донбассе: боевикам нанесли болезненный ответ". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.