Смерть бойца ВСУ на Донбассе: боевикам нанесли болезненный ответ
Украинские военные нанесли ответный удар на смерть бойца ВСУ в результате обстрелов оккупантами под Хутором Вольным
С начала суток украинские военнослужащие ни разу не попали под обстрелы на Донбассе и надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил.
Разведка передает, что в результате ответного огня накануне два оккупанта были ликвидированы и еще два – ранены. Кроме того, удалось уничтожить беспилотник противника.
Напомним, что 16 марта боевики два раза обстреляли позиции ВСУ. Оба раза – в районе населенного пункта Хутор Вольный, который находится в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
При этом враг дважды применил запрещенные Минскими договоренностями вооружения: минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Как сообщалось, в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения.
Кроме того, мы писали, что за день до этого боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, однако день обошелся для ВСУ без погибших и раненых.
Также стало известно о неудачной попытке оккупантов атаковать один из опорных пунктов ВСУ на фронте – украинские воины отразили нападение и уничтожили технику боевиков.
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