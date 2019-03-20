На Донбассе боевики застрелили пастуха: появились подробности
Местные жители в шоке от беспредела оккупантов и пошли на митинг требовать наказания для преступников
На оккупированных территориях Донбасса боевики застрелили мирного жителя-пастуха прямо в поле. Местные т.н. "правоохранители" уже задержали двоих оккупантов. Об это сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".
"В зоне ответственности оккупационной 4-й омсбр, небратья (боевики) случайно застрелили местного жителя пастуха, который пас на поле стадо. Недолго думая они скрыли последствия совершения преступления, закопав тело покойного в лесополосе", – написал он.
"Штирлиц" отметил, что недовольные местные жители начали митинговать перед оккупационными "властями" и так называемой "народной милицией".
"С помощью кинологов тело пастуха было найдено и в дальнейшем были установлены преступники. Арестованы двое оккупантов, которые в настоящее время находятся под стражей в местной комендатуре", – добавил офицер ВСУ.
Отметим, на днях "Штирлиц" показывал уничтоженных боевиков. Примечательно, что одного из них убили своих же. Местные жители пошли на рыбалку, однако у берега озера увидели труп боевика с позывным "Карась".
Боевики абсолютно не беспокоятся о безопсности мирных жителей. Напомним, летом прошлого года в Горловке российские военные устроили стрельбу по подросткам. Местных жители в шоке от беспредела российских оккупантов – пострадала группа молодежи.
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