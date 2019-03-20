Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,85
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

На Донбассе боевики застрелили пастуха: появились подробности

Сегодня, 15:30

Местные жители в шоке от беспредела оккупантов и пошли на митинг требовать наказания для преступников

Фото: Сегодня
На Донбассе боевики застрелили пастуха: появились подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/240/56f/5c924056f07ac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/240/56f/5c924056f07ac.jpg Донбасс Местные жители в шоке от беспредела оккупантов и пошли на митинг требовать наказания для преступников

На оккупированных территориях Донбасса боевики застрелили мирного жителя-пастуха прямо в поле. Местные т.н. "правоохранители" уже задержали двоих оккупантов. Об это сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"В зоне ответственности оккупационной 4-й омсбр, небратья (боевики) случайно застрелили местного жителя пастуха, который пас на поле стадо. Недолго думая они скрыли последствия совершения преступления, закопав тело покойного в лесополосе", – написал он.

"Штирлиц" отметил, что недовольные местные жители начали митинговать перед оккупационными "властями" и так называемой "народной милицией".

"С помощью кинологов тело пастуха было найдено и в дальнейшем были установлены преступники. Арестованы двое оккупантов, которые в настоящее время находятся под стражей в местной комендатуре", – добавил офицер ВСУ.

Отметим, на днях "Штирлиц" показывал уничтоженных боевиков. Примечательно, что одного из них убили своих же. Местные жители пошли на рыбалку, однако у берега озера увидели труп боевика с позывным "Карась".

Боевики абсолютно не беспокоятся о безопсности мирных жителей. Напомним, летом прошлого года в Горловке российские военные устроили стрельбу по подросткам. Местных жители в шоке от беспредела российских оккупантов – пострадала группа молодежи.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег убийство, Донбасс, штирлиц, боевики, пастух

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе боевики застрелили пастуха: появились подробности". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Миссия ОБСЕ заметила снаряды от "Градов" вблизи жилых массивов оккупированного Иловайска

Сегодня, 08:50

Один из неразорвавшихся снарядов располагался всего в 70 метрах от жилого дома

"Перемирие" на Донбассе: ВСУ снова попали под обстрелы

Вчера, 18:21

Пророссийские боевики продолжают нарушать перемирие с Украиной и обстреляли ВСУ под Марьинкой, Новолуганским и Новоалександровкой

Гибель бойца ВСУ на Донбассе: военные сообщили его имя и подробности боя

Вчера, 16:15

Украинский защитник остановил прорыв врага ценой собственной жизни, которую оборвал снайпер боевиков

Штурмовал здание СБУ в Луганске: в ВСУ показали уничтоженных боевиков

Вчера, 14:57

Еще одного "воина Л/ДНР" "выловили" в водоеме – его убили свои же и скрылись

Был рак: стали известны новые обстоятельства смерти Началовой

Ани Лорак взбудоражила сеть фото с отдыха

Документалка про менструацию получила Оскар

Певица Юлия Началова умерла в реанимации

Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"

В России умерла известная певица Юлия Началова

Известная певица обвинила Иосифа Кобзона в домогательствах

Чем заняться во время бега на длинные дистанции?

В ​Бразилии ранили известного украинского телеведущего:...

Эксперт рассказал, когда начнется полноценная война Украины с РФ
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Вчера, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

Вчера, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

18 марта, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Каким будет урожай-2019: эксперты дали прогноз в связи с начавшейся посевной

18 марта, 07:00

Вызреть зерновым и крупяным могут помешать засуха и ветры

MARUV будет выступать от Украины на Евровидении-2019

"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения

MARUV пригласили на концерт для организаторов съезда Евровидения