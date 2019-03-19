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"Перемирие" на Донбассе: ВСУ снова попали под обстрелы

Сегодня, 18:21

Пророссийские боевики продолжают нарушать перемирие с Украиной и обстреляли ВСУ под Марьинкой, Новолуганским и Новоалександровкой

Фото: AFP
"Перемирие" на Донбассе: ВСУ снова попали под обстрелы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a5d/b20/5c7a5db206463.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a5d/b20/5c7a5db206463.jpg Донбасс Пророссийские боевики продолжают нарушать перемирие с Украиной и обстреляли ВСУ под Марьинкой, Новолуганским и Новоалександровкой

С начала суток и до 18:00 боевики четыре раза атаковали военнослужащих ВСУ на Донбассе, трижды применив запрещенные "Минском" вооружения, сообщили 19 марта в пресс-центре Операции Объединенных сил.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинские военные попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Марьинка.

Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" ВСУ обстреливали:

  • из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Новолуганское;
  • и дважды – из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи села Новоалександровка.

"Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – добавили в ООС.

Напомним, сегодня стали известны данные украинского военного, погибшего во время противостояния прорыву боевиков - это Евгений Керичанин. За проявленное мужество его подали к награждению посмертно.

Мы также писали, что ранее в этот день на Донбассе в районе проведения ООС украинские бойцы сбили самодельный ударный беспилотник боевиков.

Кроме того, стало известно о ликвидации двух боевиков на Донбассе - Дениса Ребрикова и "воина" с позывным "Карась".

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Тег Донбасс, ВСУ, война на востоке Украины , армия Украины, боевики Донбасса, ООС

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