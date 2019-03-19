"Перемирие" на Донбассе: ВСУ снова попали под обстрелы
Пророссийские боевики продолжают нарушать перемирие с Украиной и обстреляли ВСУ под Марьинкой, Новолуганским и Новоалександровкой
С начала суток и до 18:00 боевики четыре раза атаковали военнослужащих ВСУ на Донбассе, трижды применив запрещенные "Минском" вооружения, сообщили 19 марта в пресс-центре Операции Объединенных сил.
В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинские военные попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Марьинка.
Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" ВСУ обстреливали:
- из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Новолуганское;
- и дважды – из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи села Новоалександровка.
"Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – добавили в ООС.
Напомним, сегодня стали известны данные украинского военного, погибшего во время противостояния прорыву боевиков - это Евгений Керичанин. За проявленное мужество его подали к награждению посмертно.
Мы также писали, что ранее в этот день на Донбассе в районе проведения ООС украинские бойцы сбили самодельный ударный беспилотник боевиков.
Кроме того, стало известно о ликвидации двух боевиков на Донбассе - Дениса Ребрикова и "воина" с позывным "Карась".
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