На Донбассе бойца ВСУ с передовой наказали за разглашение тайны

В переписке с девушкой военный рассказал о проблемах подразделения и передал фото с позиций

В Донецкой области состоялся суд по делу военнослужащего-контрактника, которого обвиняли в разглашении во время частной переписки конфиденциальной информации о вооружении и расположении его подразделения. Об этом говорится в решении суда.

Как стало известно, боец, который нес службу на одной из передовых позиций под Горловкой, в переписке с женщиной 22 августа сообщил, что проходит службу в 58-й Отдельной мотопехотной бригаде, а его блокпост расположен на расстоянии 800 метров от позиций противника.

Также в ходе общения военный сообщил, что на блокпосту есть три боевых машины пехоты, однако в рабочем состоянии находится только одна из них, и у той сбит прицел. Отдельно мужчина добавил, что в подразделении нет приборов ночного видения и тепловизоров и переслал фото с места дислокации.

Рассмотрев обстоятельства дела, суд постановил, что военный виновен в разглашении сведений, которые раскрывают положение и характер войск в районе проведения операции Объединенных сил, а эти данные являются конфиденциальными.

При этом суд учел, что военный полностью признал свою вину, и постановил оштрафовать его на сумму в 340 гривен.

Напомним, ранее командующий Объединенных сил генерал Сергей Наев рассказывал об изменениях в украинской армии. По его словам, войска хорошо обучены и подготовлены к противодействию российской угрозе, что отмечают даже в НАТО. Также он добавил, что для военных закупаются очень дорогие тепловизоры.

Также стоит напомнить, что недавно президент Украины Петр Порошенко потребовал повысить зарплаты военным в 2019 году на 30% и отметил, что в контрактной армии украинского военного должен держать не только патриотизм, но и должное денежное довольствие.