На Донбассе легковушка врезалась в маршрутку, есть погибший и пострадавшие (фото)

Сейчас правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства

Фото: Нацполиция

В Краматорске Донецкой области автомобиль "ВАЗ-2115" врезался в маршрутку, в результате чего погиб один человек и еще трое получили повреждения. Об этом сообщает Нацполиция.

Отмечается, что погиб пассажир легковушку, а водитель отделался телесными повреждениями.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Алексея Тихого и Гампера. По предварительным данным, автомобиль под управлением водителя 1986 года рождения совершил столкновение с маршрутным автобусом, который остановился, пропуская встречный транспорт. В результате ДТП скончался пассажир автомобиля. Водитель и второй пассажир получили телесные повреждения. В автобусе двое граждан получили легкие телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Читайте также В Донецкой области офицера полиции будут судить за "пьяное" ДТП

Сейчас правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

В то же время сайт "Общежитие" отмечает, что в легковушке находились военнослужащие, один из которых и погиб.

Как мы сообщали, страшная авария 30 апреля случилась за границей – в России в ДТП попали украинцы. В результате ДТП в Орловской области в России с участием автомобиля "КамАЗ" и пассажирским автобусом Yutong пострадали 15 граждан Украины. 12 из них уже могли оставить местную больницу.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе легковушка врезалась в маршрутку, есть погибший и пострадавшие (фото)". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"