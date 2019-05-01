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На Донбассе легковушка врезалась в маршрутку, есть погибший и пострадавшие (фото)

1 мая, 13:43

Сейчас правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства

Фото: Нацполиция

В Краматорске Донецкой области автомобиль "ВАЗ-2115" врезался в маршрутку, в результате чего погиб один человек и еще трое получили повреждения. Об этом сообщает Нацполиция.

Отмечается, что погиб пассажир легковушку, а водитель отделался телесными повреждениями.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Алексея Тихого и Гампера. По предварительным данным, автомобиль под управлением водителя 1986 года рождения совершил столкновение с маршрутным автобусом, который остановился, пропуская встречный транспорт. В результате ДТП скончался пассажир автомобиля. Водитель и второй пассажир получили телесные повреждения. В автобусе двое граждан получили легкие телесные повреждения", – говорится в сообщении.

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Сейчас правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

В то же время сайт "Общежитие" отмечает, что в легковушке находились военнослужащие, один из которых и погиб.

Как мы сообщали, страшная авария 30 апреля случилась за границей – в России в ДТП попали украинцы. В результате ДТП в Орловской области в России с участием автомобиля "КамАЗ" и пассажирским автобусом Yutong пострадали 15 граждан Украины. 12 из них уже могли оставить местную больницу.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег ДТП, Донбасс, маршрутка, краматорск, погибший

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