На Донбассе легковушка врезалась в маршрутку, есть погибший и пострадавшие (фото)
Сейчас правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства
В Краматорске Донецкой области автомобиль "ВАЗ-2115" врезался в маршрутку, в результате чего погиб один человек и еще трое получили повреждения. Об этом сообщает Нацполиция.
Отмечается, что погиб пассажир легковушку, а водитель отделался телесными повреждениями.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Алексея Тихого и Гампера. По предварительным данным, автомобиль под управлением водителя 1986 года рождения совершил столкновение с маршрутным автобусом, который остановился, пропуская встречный транспорт. В результате ДТП скончался пассажир автомобиля. Водитель и второй пассажир получили телесные повреждения. В автобусе двое граждан получили легкие телесные повреждения", – говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
В то же время сайт "Общежитие" отмечает, что в легковушке находились военнослужащие, один из которых и погиб.
Как мы сообщали, страшная авария 30 апреля случилась за границей – в России в ДТП попали украинцы. В результате ДТП в Орловской области в России с участием автомобиля "КамАЗ" и пассажирским автобусом Yutong пострадали 15 граждан Украины. 12 из них уже могли оставить местную больницу.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
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