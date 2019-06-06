На Донбассе ликвидирован "майор спецназа ДНР": в ВСУ показали фото боевика

Бесславная "бригада-200" продолжает пополняться новыми новобранцами, на этот раз предателем Украины

Фото: Сегодня

У противника на Донбассе продолжаются проблемы – ряды оккупантов редеют. На днях был ликвидирован очередной предатель Украины. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

Так, 4 июня бесславную "бригаду-200" (уничтоженные на Донбассе боевики и российские наемники) пополнил уроженец Донецка Олег Трунев, который воевал против ВСУ на стороне агрессора.

Отмечается, что он состоял в 1-й отдельной роте специального назначения и был начальником отдела пропускного и внутриобъектового режимов, "майор республиканской гвардии ДНР".

Напомним, как сообщал штаб Объединенных сил, в тот день, 4 июня, пророссийские боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Из-за обстрелов боевиков погибли двое украинских военнослужащих. Также стало известно, что сегодня, 5 июня, погиб еще один боец ВСУ из-за непрекращающихся обстрелов боевиков.

Также Штирлиц рассказывал о потерях боевиков на Донбассе за май. Игнорируя Минские договоренности, в мае российско-оккупационные войска каждый день провоцировали подразделения ОС. Он предупреждает, что количество потерь врага может отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием лидерами боевиков и российскими военными потерь.

В свою очередь новости "Сегодня" сообщали, как боевики на фронте изменили тактику. Украинские военные рассказали журналистам о ситуации под Новоселовкой:

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