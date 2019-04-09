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На Донбассе ликвидирован предатель Украины: в ВСУ показали фото боевика

Сегодня, 11:00

Любитель "русского мира" из Донецка воевал на стороне враг против украинской армии и поплатился за это

Боевик Коренюгин Владимир. Фото: соцсети
Боевик Коренюгин Владимир. Фото: соцсети.
На Донбассе ликвидирован предатель Украины: в ВСУ показали фото боевика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c50/b8e/5cac50b8e8093.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c50/b8e/5cac50b8e8093.jpg Донбасс Любитель "русского мира" из Донецка воевал на стороне враг против украинской армии и поплатился за это

На Донбассе ликвидирован очередной боевик и предатель Украины. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц", опубликовав его фото.

По его словам, ликвидирован был Коренюгин Владимир, родом из Донецка. Это случилось вчера, 8 апреля.

Как сообщал сегодня штаб Объединенных сил, 8 апреля на Донбассе пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, при этом семь раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение с расходом 40 артиллерийских выстрелов калибра 122 мм и 31 минометная мина калибра 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате боевых действий потери были и у сил ООС, однако ВСУ жестко отомстили за смерть побратима.

По уточненным данным стало известно, что наибольшие потери понесли боевики из "2-го армейского корпуса" ("ЛНР") – там шесть уничтоженных и пять раненных. В "1-м АК" ("ДНР") – один ликвидирован и один ранен.

Также Анатолий Штефан опубликовал видео удара ВСУ по боевикам. Воины ООС ударили из противотанкового ракетного комплекса, выпустили три ракеты и попали точно в цель.

Также жесткую "ответку" от ВСУ боевики схлопотали 7 апреля и понесли серьезные потери. Подробней в сюжете "Сегодня".


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Тег Донбасс, штирлиц, боевик, предатель

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Сегодня

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