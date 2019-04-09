На Донбассе ликвидирован предатель Украины: в ВСУ показали фото боевика
Любитель "русского мира" из Донецка воевал на стороне враг против украинской армии и поплатился за это
На Донбассе ликвидирован очередной боевик и предатель Украины. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц", опубликовав его фото.
По его словам, ликвидирован был Коренюгин Владимир, родом из Донецка. Это случилось вчера, 8 апреля.
Как сообщал сегодня штаб Объединенных сил, 8 апреля на Донбассе пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, при этом семь раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение с расходом 40 артиллерийских выстрелов калибра 122 мм и 31 минометная мина калибра 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате боевых действий потери были и у сил ООС, однако ВСУ жестко отомстили за смерть побратима.
По уточненным данным стало известно, что наибольшие потери понесли боевики из "2-го армейского корпуса" ("ЛНР") – там шесть уничтоженных и пять раненных. В "1-м АК" ("ДНР") – один ликвидирован и один ранен.
Также Анатолий Штефан опубликовал видео удара ВСУ по боевикам. Воины ООС ударили из противотанкового ракетного комплекса, выпустили три ракеты и попали точно в цель.
Также жесткую "ответку" от ВСУ боевики схлопотали 7 апреля и понесли серьезные потери. Подробней в сюжете "Сегодня".
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