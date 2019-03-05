Танки, артиллерия и БМП: на Донбассе снова заметили технику боевиков

Наблюдатели СММ регулярно фиксируют нарушением боевиками Минских соглашений

Фото: Getty Images

Танки, артиллерия и БМП: на Донбассе снова заметили технику боевиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e51/ca2/5c7e51ca28b8c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e51/ca2/5c7e51ca28b8c.jpg 2019-03-05T12:44:53+02:00 Донбасс Наблюдатели СММ регулярно фиксируют нарушением боевиками Минских соглашений

Наблюдатели ОБСЕ снова заметили на Донбассе танки и другу военную технику, которая находилась вне мест отведения тяжелого вооружения. Об этом сообщает украинская сторона в СЦКК со ссылкой на отчет мониторинговой миссии.

Отмечается, что с начала года враг начал применять артиллерию и почти каждый день бьет из 122-мм орудий, не прекращает минометные обстрелы и позиций ВСУ, населенных пунктов.

В то же время наблюдатели зафиксировали тяжелую технику российско-оккупационных войск с нарушением линий отвода вблизи Новоселовки – четыре танка и одна самоходная гаубица.

"Продолжается и размещение вооружений и военной техники вооруженных формирований Российской Федерации в зоне безопасности. В частности, две боевые машины пехоты БМП-1 и одну боевую бронированную машину другой модификации замечено у населенного пункта Стила, четыре БМП-1 в районе города Докучаевск, один МТ-ЛБ вблизи Сентяновки, еще один МТ-ЛБ с установленной зенитной установкой ЗУ-23-2 неподалеку от населенного пункта Миус, две БМП рядом с Михайловкой (30 км северо-восточнее Донецка). Кроме того, зафиксировано два грузовых автомобиля в составе комплекса РЭБ "Торн" в городе Ясиноватая", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце февраля СММ ОБСЕ фиксировала сосредоточение танков и артиллерии на оккупированном Донбассе. Наблюдатели увидели десятки единиц танков и артиллерии вне мест отвода тяжелых вооружений.

Как сообщалось еще в октябре прошлого года, в ОБСЕ озвучивали доказательства присутствия войск России на Донбассе. Наблюдателям миссии даже сами кадровые российские военные признавались, что приезжали на Донбасс по ротации.

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