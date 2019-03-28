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В "Л/ДНР" сгоняют "бюджетников" на военные сборы – разведка

Сегодня, 14:58

Также оккупационные власти пытаются помешать жителям оккупированных территорий проголосовать на выборах президента

Фото: Сегодня
В "Л/ДНР" сгоняют "бюджетников" на военные сборы – разведка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cc4/8c7/5c9cc48c7f08a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cc4/8c7/5c9cc48c7f08a.jpg Донбасс Также оккупационные власти пытаются помешать жителям оккупированных территорий проголосовать на выборах президента

На оккупированных территориях Донбасса оккупанты усиливает подготовку мобилизационного резерва и взялись за "бюджетников". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что с 23 марта на базе соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" проводится ряд мобилизационных мероприятий.

"В связи с этим, т.н. "военные комиссариаты" принудительно привлекают работников бюджетных учреждений и предприятий на десятидневные сборы, во время которых предусмотрен комплекс занятий, в т.ч. по огневой подготовке, защите от оружия массового поражения и тому подобное", – сообщает разведка.

Также оккупационная администрация путем привлечения определенной части жителей временно оккупированной территории Донбасса в мобилизационных мероприятиях планирует искусственно ограничить количество граждан, которые смогли бы приехать на избирательные участки 31 марта для участия в выборах президента Украины.

Как мы уже сообщали, боевики ради пополнения своих рядов вербуют в войско приезжих в "Л/ДНР". Оккупанты через шантаж и обещания пытаются привлечь на "контракт" новобранцев – как украинцев, так и иностранцев.

Кроме того, оккупационное командование в "Л/ДНР" бросает мирных жителей на окопы. Оккупанты не только завлекают людей брать оружие, но теперь и лопаты – мирных жителей привлекут к "каторжным работам". Даже боевикам преподнесли "сюрприз" с выплатами "боевых".

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Тег Донбасс, разведка, сборы, боевики, бюджетники

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Сегодня

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