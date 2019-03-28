В "Л/ДНР" сгоняют "бюджетников" на военные сборы – разведка
Также оккупационные власти пытаются помешать жителям оккупированных территорий проголосовать на выборах президента
На оккупированных территориях Донбасса оккупанты усиливает подготовку мобилизационного резерва и взялись за "бюджетников". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Отмечается, что с 23 марта на базе соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" проводится ряд мобилизационных мероприятий.
"В связи с этим, т.н. "военные комиссариаты" принудительно привлекают работников бюджетных учреждений и предприятий на десятидневные сборы, во время которых предусмотрен комплекс занятий, в т.ч. по огневой подготовке, защите от оружия массового поражения и тому подобное", – сообщает разведка.
Также оккупационная администрация путем привлечения определенной части жителей временно оккупированной территории Донбасса в мобилизационных мероприятиях планирует искусственно ограничить количество граждан, которые смогли бы приехать на избирательные участки 31 марта для участия в выборах президента Украины.
Как мы уже сообщали, боевики ради пополнения своих рядов вербуют в войско приезжих в "Л/ДНР". Оккупанты через шантаж и обещания пытаются привлечь на "контракт" новобранцев – как украинцев, так и иностранцев.
Кроме того, оккупационное командование в "Л/ДНР" бросает мирных жителей на окопы. Оккупанты не только завлекают людей брать оружие, но теперь и лопаты – мирных жителей привлекут к "каторжным работам". Даже боевикам преподнесли "сюрприз" с выплатами "боевых".
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