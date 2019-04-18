На Донбассе оккупанты применили лазер против бойцов ВСУ

Применение лазерного оружия было зафиксировано под Марьинкой

На Донбассе против украинских бойцов оккупанты применили лазерное оружие. Фото: Сегодня

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в ночь на 18 апреля оккупанты применили лазерное оружие: ранение глаза получил украинский боец. Кроме того, были обстреляны позиции украинских военных из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Журналисты "Сегодня" пообщались с бойцами – те уверены, что россияне проводят испытания своих вооружений. Также удалось снять на видео работу лазерной боевой установки, луч которой отслеживает оптические устройства и обезвреживает их.

"Смотрел в дальномер, чтобы определить расстояние до противника, и в то время работал лазер, который выжег ему глаз, буквально прошло две секунды, как он приложил его к глазу", – рассказал один из военных.

Бойца госпитализировали, медики пытаются спасти ему глаз. Луч этой установки, по словам воинов, способен на расстоянии до двух километров обезвредить любое оптическое устройство. Они есть на вооружении российской армии.

"Во время работы лазера выжигается линза. Через линзу луч проходит в самый глаз и выжигает", – говорят они.

Журналисты "Сегодня" узнали от наших бойцов о том, что лазерная установка – мобильна. Она весит не более 50 килограммов и ею может управлять всего два человека. Увидеть работу лазера невооруженным глазом невозможно. Наблюдать луч можно только через оптические устройства – тепловизор, или даже обычный бинокль.

Однако украинских армейцев лазером не запугать, бойцы уже научились беречь глаза – наблюдают за врагом через оптику с помощью камеры мобильного телефона. Она эффективна потому, что сожжет только оптическое устройство, а глаза сохранит. Однако нынешняя погода позволяет держать боевиков под контролем даже без оптики.

"Пока что не все зеленое, и можно много чего увидеть. Далеко можно увидеть. Перед нами горбов больших нет, спрятаться негде", – говорят военные.

Стоит отметить, что в прошлом году ожог глаза получил пограничник возле той же Марьинки. А в 2017-м году работу лазера зафиксировала камера ОБСЕ – это было в Станице Луганской. Бойцы ВСУ намерены обнаружить и обезвредить лазерную установку.

Напомним, ранее в штабе ООС сообщили, что за 17 апреля на Донбассе боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ, при этом дважды применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение – минометы калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За такие действия боевики получили "ответку" от ВСУ и понесли потери.

Также мы показывали на видео, как снайпер ВСУ "ужалил" пулеметчика боевиков: российско-оккупационные войска каждый день провоцируют подразделения ОС огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и снайперами, игнорируя Минские договоренности, за что их регулярно наказывают.

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