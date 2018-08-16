На Донбассе оккупанты ставят медицинские опыты над боевиками и заставляют сдавать кровь – разведка

Российское оккупационное командование на Донбассе усиливает возможности по восстановлению боеспособности т.н. "1-го и 2-го армейских корпусов", в т.ч. за счет повышения уровня организации медицинского обеспечения боевых действий.

Об этом со ссылкой на Главное управление разведки сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

С этой целью на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, под предлогом проведения собрания с резервистами обустраиваются дополнительные площадки для размещения мобильных военных медицинских пунктов, которые оснащаются российским экспериментальным оборудованием и медикаментами, эффективность которых будет исследоваться на раненых в ходе боевых действий.

Кроме того, во время сборов у резервистов российско-оккупационных войск в принудительном порядке осуществляется забор донорской крови с целью ее консервирования для лечения раненых в бою.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что пророссийские боевики стягивают в Донецк живую силу и военную технику.

Также ранее мы писали о том, что боевики повысили интенсивность боевой подготовки танковых, артиллерийских и мотострелковых подразделений и готовятся к ударам по позициям ВСУ.