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На Донбассе опять "жарко": ранены двое бойцов ВСУ

14 апреля, 18:55

Станислав Кожемякин

Оккупанты атаковали украинские позиции около Авдеевки, Песков и Красногоровки

Пророссийские боевики продолжают ежедневные обстрелы на Донбассе, в результате которых в зоне проведения операции Объединенных сил были ранены четверо бойцов ВСУ.

В целом, как сообщили 14 апреля в пресс-центре штаба ООС, с начала суток позиции Объединенных сил попали под обстрелы четыре раза, все – в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

  • дважды возле Авдеевки и рядом с Песками - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов.

"В результате преступных действий российских оккупантов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана необходимая помощь и они эвакуированы в военное медицинское учреждение", – сообщили в штабе ООС.

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Бойцы ООС ответили на все провокации противника, чем заставили его вернуться к соблюдению режима прекращения огня, оставив считать потери.

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Тем временем на участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной, а также соблюдается режим тишины.

Напомним, что накануне боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, при этом никто из личного состава ООС не был ранен.

Как сообщалось, за прошлую неделю украинским военным удалось уничтожить более 10 боевиков. Еще около 20 оккупантов были ранены.

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