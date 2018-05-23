На Донбассе от осколочного ранения погиб украинский военный

Ночью, 22 мая в зоне военного конфликта на Донбассе, где вчера боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, от осколочного ранения погиб 22-летний младший сержант ВСУ Богдан Коломиец , сообщает "Диалог.UA".

Его жизнь оборвалась в районе населенного пункта Зайцево.



Богдан служил командиром второго отделения снайперов снайперского взвода военной части А0998.

Он родился и вырос в селе Лука-Мелешковская Винницкой области. Там, по сообщению обладминистрации, и похоронят юного героя.

У Богдана Коломийца была большая семья: родители, дедушка с бабушкой, сестра. Сам он не был женат, учился в технологическом университете Винницы, а на восточные рубежи Украины отправился в ноябре 2016 года.

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Напомним, 21 мая, около 5 утра, на южной окраине села Южное была обнаружена диверсионная группа противника в количестве до 10 человек. Противодиверсионный резерв 24-й бригады выдвинулся на перехват ДРГ и отбросил врага от украинских позиций. В результате столкновения враг понес значительные потери и, прикрываясь шквальным минометным огнем своих батарей, вынужден был отойти. Во время столкновения от огня врага погибли двое наших бойцов. Осколочные ранения получили также четверо военнослужащих, которые сейчас находятся в госпитале.

Ранее сайт "Сегодня" сообщала, что боевики перешли в наступление под Горловкой и теперь считают потери.

Также сообщалось, что боевики "ДНР" что-то затевают: под Горловку переброшен штурмовой батальон "Сомали".