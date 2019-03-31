На Донбассе подорвали миной предателя "Сопилку": в ВСУ показали уничтоженного боевика
Украинские военные продолжают наказывать противника за агрессию на востоке Украины и регулярно наносят урон боевикам
На Донбассе противник продолжает нести высокую цену за свою агрессию. На этот раз уничтожен очередной предатель Украины. Об этом написал в Facebook офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан "Штирлиц".
По его словам, бесславную "бригаду-200" (уничтоженные на фронте боевики) пополнил уроженец Луганской области Владислав Сопильняк с позывным "Сопилка". Отмечается, что он был убит 29 марта от разрыва мины.
Согласно данным "Миротворца", до войны он был простым шахтером.
Напомним, как сообщал штаб Объединенных сил, в тот день, 29 марта, враг совершил 19 обстрелов позиций украинской армии, при этом не стеснялся применять и запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Противник бил из минометов 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, 152-мм артиллерии. Однако за такие действия ВСУ дали "ответку" и нанесли боевикам большие потери.
Также на днях "Штирлиц" уже показывал видео уничтожения блиндажа с боевиками. Бойцы ООС наказали врага за постоянные обстрелы, накрыв их позицию, и нанесли ощутимый урон – погибли четыре боевика и уничтожены укрепления.
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