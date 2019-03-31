На Донбассе подорвали миной предателя "Сопилку": в ВСУ показали уничтоженного боевика

Украинские военные продолжают наказывать противника за агрессию на востоке Украины и регулярно наносят урон боевикам

Соцсети.

На Донбассе подорвали миной предателя "Сопилку": в ВСУ показали уничтоженного боевика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/060/c0c/5ca060c0c4d7c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/060/c0c/5ca060c0c4d7c.jpg 2019-03-31T09:41:34+03:00 Донбасс Украинские военные продолжают наказывать противника за агрессию на востоке Украины и регулярно наносят урон боевикам

На Донбассе противник продолжает нести высокую цену за свою агрессию. На этот раз уничтожен очередной предатель Украины. Об этом написал в Facebook офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, бесславную "бригаду-200" (уничтоженные на фронте боевики) пополнил уроженец Луганской области Владислав Сопильняк с позывным "Сопилка". Отмечается, что он был убит 29 марта от разрыва мины.

Согласно данным "Миротворца", до войны он был простым шахтером.

Напомним, как сообщал штаб Объединенных сил, в тот день, 29 марта, враг совершил 19 обстрелов позиций украинской армии, при этом не стеснялся применять и запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Противник бил из минометов 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, 152-мм артиллерии. Однако за такие действия ВСУ дали "ответку" и нанесли боевикам большие потери.

Также на днях "Штирлиц" уже показывал видео уничтожения блиндажа с боевиками. Бойцы ООС наказали врага за постоянные обстрелы, накрыв их позицию, и нанесли ощутимый урон – погибли четыре боевика и уничтожены укрепления.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе подорвали миной предателя "Сопилку": в ВСУ показали уничтоженного боевика". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.