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ВСУ уничтожили блиндаж с боевиками: появилось видео точного удара

Сегодня, 11:26

Бойцы ООС наказали врага за постоянные обстрелы, накрыв их позицию, и нанесли ощутимый урон

Скриншот
Скриншот.
ВСУ уничтожили блиндаж с боевиками: появилось видео точного удара //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c92/e40/5c9c92e402ebd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c92/e40/5c9c92e402ebd.jpg Донбасс Бойцы ООС наказали врага за постоянные обстрелы, накрыв их позицию, и нанесли ощутимый урон

Украинские военные нанесли мощный удар по боевикам и уничтожили блиндаж. Враг понес потери. Об этом сообщил на своей странице в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц", опубликовав соответствующее видео.

По его словам, бойцы ВСУ нанесли ответный удар по позиции противника, отомстив за регулярные обстрелы.

"Воины Объединенных сил батальона "Азов" из состава 30 ОМБр искусно и профессионально уничтожили блиндаж с боевиками из состава 3 мсбр российско-оккупационных войск", – написал "Штирлиц".

Штефан добавил, что в результате меткого попадания потери противника составили четыре боевика.

Отметим, мы на днях публиковали видео, как ВСУ разбомбили позицию боевиков вблизи Золотого. После меткого попадания боевой группы К-2 из 54-й бригады противник понес серьезные потери. Враг обосновался в жилых домах, откуда выгнал мирных жителей, а рядом оборудовали систему траншей.

А тем временем в штабе Объединенных сил сообщали, что 27 марта на Донбассе пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение, потратив 117 артиллерийских боеприпасов калибров 122, 120 и 82 мм. Враг также обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Однако за такие действия противник был наказан – боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери.

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Тег ВСУ, штирлиц, боевики, блиндаж

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