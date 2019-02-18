На Донбассе погиб боец ВСУ, командир гранатометного отделения
Погибшему военнослужащему было 23 года
В зоне проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой области 17 февраля погиб 23-летний боец Вооруженных сил Украины, уроженец Николаевской области Виталий Нароженко.
"17 февраля в возрасте 23 лет в районе проведения ООС на территории Донецкой области при исполнении служебных обязанностей ушел из жизни военнослужащий Вооруженных Сил Украины, уроженец села Костоватое, Братского района Николаевской области Виталий Нароженко", – говорится в сообщении.
Также стало известно, что Нароженко был командиром 1-го гранатометного отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки 15-го отдельного горно-пехотного (Севастопольского) батальона 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады ВСУ.
Стоит напомнить, что сутками ранее, 16 февраля, на Донбассе боевики устроили шесть обстрелов украинских позиций, в ходе боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще один был ранен.
Ранее мы писали о том, что на Донбассе бойцами Вооруженных сил Украины была уничтожена пулеметная точка оккупантов. Пулеметный расчет был выведен из строя прямым попаданием выстрела ракетного комплекса "Корсар".
А 15 февраля пророссийские боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 6 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В общем противник выпустил по позициям наших войск 48 мин калибров 120 и 82 мм. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения. Подразделения ВСУ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
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