На Донбассе погиб боец ВСУ, командир гранатометного отделения

Погибшему военнослужащему было 23 года

В 24-й бригаде рассказали подробности гибели бойца на передовой. Фото: Facebook

На Донбассе погиб боец ВСУ, командир гранатометного отделения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/97a/7a9/5c697a7a9d747.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/97a/7a9/5c697a7a9d747.jpg 2019-02-18T18:07:00+02:00 Донбасс Погибшему военнослужащему было 23 года

В зоне проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой области 17 февраля погиб 23-летний боец Вооруженных сил Украины, уроженец Николаевской области Виталий Нароженко.

"17 февраля в возрасте 23 лет в районе проведения ООС на территории Донецкой области при исполнении служебных обязанностей ушел из жизни военнослужащий Вооруженных Сил Украины, уроженец села Костоватое, Братского района Николаевской области Виталий Нароженко", – говорится в сообщении.

Также стало известно, что Нароженко был командиром 1-го гранатометного отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки 15-го отдельного горно-пехотного (Севастопольского) батальона 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады ВСУ.

Стоит напомнить, что сутками ранее, 16 февраля, на Донбассе боевики устроили шесть обстрелов украинских позиций, в ходе боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще один был ранен.

Ранее мы писали о том, что на Донбассе бойцами Вооруженных сил Украины была уничтожена пулеметная точка оккупантов. Пулеметный расчет был выведен из строя прямым попаданием выстрела ракетного комплекса "Корсар".

А 15 февраля пророссийские боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 6 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В общем противник выпустил по позициям наших войск 48 мин калибров 120 и 82 мм. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения. Подразделения ВСУ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

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