На Донбассе откроют КПВВ "Станица Луганская": стала известна дата

Пункт пропуска был закрыт 2 сентября и теперь его готовы запустить, но уже обновленным

В Луганской области с 8 сентября заработает контрольно-пропускной пункт "Станица Луганская", который возобновит свою работу после ремонта.

Как сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации, КП станет комфортным для пересечения.

Работать он будет в осеннем режиме с 7 утра до 18:30.

Напомним, пункт пропуска "Станица Луганская" был на ремонте с 2 сентября. Как рассказывали в Госпогранслужбе, "с целью улучшения условий пересечения гражданами линии разграничения, по решению командующего Объединенных сил, со 2 по 7 сентября будет временно прекращено осуществление пропускных операций в КПВВ "Станица Луганская". Кроме того, пограничники рассказали о ситуации на пунктах въезда-выезда на Донбассе.

1 сентября стало известно, что боевики ОРДЛО заблокировали КПВВ в Донецкой области и никого не выпускали из оккупированных территорий. Пропуск на неподконтрольную Украине территорию осуществлялся выборочно.

В августе из-за постоянных обстрелов было прекращено функционирование КПВВ "Майорское". Украинские военные предупреждали граждан, что из-за провокационных действий боевиков невозможностью обеспечить безопасность населению в пределах дорожного коридора "Горловка – Бахмут".