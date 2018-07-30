На Донбассе Россия снова пошла на хитрость: разведка раскрыла планы врага

Сегодня, 15:43

Кремль использует любые методы для дискредитации украинских военных и отправил на передовую еще один "отряд"

Российские пропагандисты на Донбассе. Фото: скриншот
Российские пропагандисты на Донбассе. Фото: скриншот

Российские пропагандисты снова прибыли на оккупированные территории Донбасса и снимали провокационное постановочной видео на передовой, чтобы потом обвинить украинскую армию в срыве перемирия. Об этом сообщает Главное управление разведка Минобороны.

Россия продолжает использовать методы "гибридной войны" путем создания пропагандистских роликов, дискредитирующих Украину, и чтоб настроить против киевской власти местное население оккупированных территорий и расположить к самозванцам из т.н. "Л/ДНР"

"Российские кураторы дали распоряжение, чтоб с 28 июля в подразделениях "3-й отдельной мотострелковой бригады" работала съемочная группа для подготовки постановочного сюжета/репортажа соответствующего пропагандистского содержания. На Мариупольском направлении на передовые позиции" 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" отмечено прибытия съемочной группы под руководством т.н. "пресс-секретаря 1 АК ВС РФ", в связи с чем передовым подразделениям доведено распоряжение о временном запрете открытия огня", – сообщает разведка.

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Военные отмечают, что такими "сюжетами" российская сторона пытается обвинить Украину в срыве перемирия на Донбассе.

Однако реальная обстановка диаметрально противоположна. Противник продолжает нагло нарушать режим прекращения огня. Чего только стоила попытка штурма врагом позиций украинских военных вблизи Крымского, где и ВСУ и боевики понесли серьезные потери. 28 июля вражеская ДРГ попыталась захватить опорный пункт, но нарвалась на жесткую "ответку". В итоге были убиты четверо боевиков и шестеро получили ранения.

Как сообщалось на днях, Россия "морит голодом" боевиков Донбасса и запретила идти на "дембель". Местные "воины" в шоке от "поддержки" россиян и теперь грабят и мародерствуют, чтобы прокормить себя.
Россия, Донбасс, разведка, ВСУ, боевики, пропагандисты

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Источник:

"Сегодня"

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