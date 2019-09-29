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На Донбассе сгорел частный дом: на месте пожара нашли тело

29 сентября, 12:09

Трагедия случилась в Славянском районе Донецкой области

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Спустя несколько дней после страшного ДТП в Донецкой области произошла новая трагедия – пожар в частном доме, в результате которого погиб мужчина.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел ночью 29 сентября в селе Никольское в Славянском районе.

Тело жертвы без признаков жизни было обнаружено при проведении разведки на месте инцидента.

Спустя менее часа после поступления вызова пожар локализовали, а чуть позже и ликвидировали.

Кроме того, в этот же день на Донбассе случилось еще два пожара – в многоквартирных домах в Центральном и Кальмиусском районах Мариуполя. В ходе спасательных работ были эвакуированы три человека.

Причины возникновения пожаров устанавливаются соответствующими органами.

Напомним, в июне в Никольском районе Донецкой области произошел пожар на поле, в результате которого были уничтожены полсотни гектаров зерновых – 20 га пшеницы и 30 га ячменя.

Мы также писали, что ранее в этом месяце двухлетнего ребенка засыпало песком в карьере в Доброполье на Донбассе. Спасти малыша не удалось.

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Донбасс Мариуполь Донецкая область пожары частный дом

Источник: Сегодня

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