Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,6
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

На Донбассе снайпер уничтожил боевика "Остапа": в ВСУ показали фото

Сегодня, 10:17

Любитель "русского мира" из Докучаевска больше не потревожит украинских военных на передовой

"Остап" (первый справа). Фото: соцсети
"Остап" (первый справа). Фото: соцсети.
На Донбассе снайпер уничтожил боевика "Остапа": в ВСУ показали фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3a4/87b/5c73a487bf143.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3a4/87b/5c73a487bf143.jpg Донбасс Любитель «русского мира» из Докучаевска больше не потревожит украинских военных на передовой

Украинские воины ликвидировали очередного боевика на Донбассе. На этот раз убит предатель Украины. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, боевик из Докучаевска Андрей Остапов с позывным "Остап" пополнил бесславную "бригаду-200" (уничтоженный на Донбассе противник) 24 февраля.

Как пишут в соцсетях сами боевики, их товарищ был ликвидирован снайпером.

Как сообщал штаб Объединенных сил, в тот день, 24 февраля, пророссийские боевики 16 раз обстреляли позиции украинских военных, также враг ударил из запрещенного вооружения и ВСУ понесли потери. При этом артиллерию калибра 122 мм и минометы калибров 120 и 82 мм применили 17 раз и потратили 285 снарядов и мин. Однако и украинские воины не стали молчать – ответным огнем троих оккупантов уничтожили и четверых ранили.

Как уже сообщал "Штирлиц" на днях, на Донбассе был уничтожен комбат боевиков "Грек" и еще трое боевиков. Два года назад на Донбассе украинские воины уже уничтожили одного "Грека" – позывной оказался не фартовым.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Донбасс, снайпер, ВСУ, штирлиц, боевик

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе снайпер уничтожил боевика "Остапа": в ВСУ показали фото". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Праздничный фейерверк" в Горловке: боевики сожгли свой склад боеприпасов, опубликовано видео

Сегодня, 08:39

Несоблюдение правил безопасности приводит к тяжелым последствиям, напоминает "Штирлиц"

В ВСУ показали уничтоженного на Донбассе предателя Украины

Вчера, 13:28

Любитель "русского мира" теперь уже не побеспокоит украинских военных на передовой

Присутствие войск РФ на Донбассе: появились новые доказательства (фото)

Вчера, 05:17

За участие в военной агрессии против Украины российский военный был награжден медалью "За отвагу"

На Донбассе "бригада 200" пополнилась очередным россиянином

23 февраля, 15:38

В сети сообщили о гибели на Донбассе российского наемника боевиков

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Эксперты назвали лучшие продукты для борьбы с гипертонией

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Кто он: самый женственный знак Зодиака

У украинцев отобрали пенсии по выслуге лет

"Никогда не были освободителями": советских солдат лишили званий

Умер известный советский певец и актер (фото)

Соловьева публично унизили за угрозы Украине

Украинцам разрешили не платить за коммуналку

Как в Украине из опасных отходов делают "плавленный сыр"
Загрузка...

400 метров по-украински: два наших пловца – на одном пьедестале в Бельгии

Вчера, 22:25

Михаил Романчук завоевал золото, а его соотечественнику Сергею Фролову на этой же дистанции досталась бронза

Три трассы в Украине могут стать платными: "Укравтодор" назвал направления

Сегодня, 07:51

Из 10 вариантов платными могут быть три. Эксперты: народ заманят разными тарифами

Субсидии урежут, получателей проверят трижды, а незаконно полученную помощь придется вернуть: власть готовит новый законопроект

Вчера, 07:38

Кабмин планирует верифицировать получателей всех видов госпомощи 

"Или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация": что ждет теперь владельцев евроблях

23 февраля, 07:38

Интвервью с Зоей Быстровой, начальником управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни

Потепление и осадки: прогноз погоды в Украине на неделю

23 февраля, 07:25

В понедельник, 25 февраля снега и дождя не ожидается. С запада надвигается очередное потепление

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью

Двойник Тины Кароль произвела фурор на сцене шоу «Голос країни 9»