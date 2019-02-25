На Донбассе снайпер уничтожил боевика "Остапа": в ВСУ показали фото
Любитель "русского мира" из Докучаевска больше не потревожит украинских военных на передовой
Украинские воины ликвидировали очередного боевика на Донбассе. На этот раз убит предатель Украины. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".
По его словам, боевик из Докучаевска Андрей Остапов с позывным "Остап" пополнил бесславную "бригаду-200" (уничтоженный на Донбассе противник) 24 февраля.
Как пишут в соцсетях сами боевики, их товарищ был ликвидирован снайпером.
Как сообщал штаб Объединенных сил, в тот день, 24 февраля, пророссийские боевики 16 раз обстреляли позиции украинских военных, также враг ударил из запрещенного вооружения и ВСУ понесли потери. При этом артиллерию калибра 122 мм и минометы калибров 120 и 82 мм применили 17 раз и потратили 285 снарядов и мин. Однако и украинские воины не стали молчать – ответным огнем троих оккупантов уничтожили и четверых ранили.
Как уже сообщал "Штирлиц" на днях, на Донбассе был уничтожен комбат боевиков "Грек" и еще трое боевиков. Два года назад на Донбассе украинские воины уже уничтожили одного "Грека" – позывной оказался не фартовым.
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