На Донбассе снайпер уничтожил боевика "Остапа": в ВСУ показали фото

Любитель "русского мира" из Докучаевска больше не потревожит украинских военных на передовой

"Остап" (первый справа). Фото: соцсети.

На Донбассе снайпер уничтожил боевика "Остапа": в ВСУ показали фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3a4/87b/5c73a487bf143.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3a4/87b/5c73a487bf143.jpg 2019-02-25T10:17:48+02:00 Донбасс Любитель «русского мира» из Докучаевска больше не потревожит украинских военных на передовой

Украинские воины ликвидировали очередного боевика на Донбассе. На этот раз убит предатель Украины. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, боевик из Докучаевска Андрей Остапов с позывным "Остап" пополнил бесславную "бригаду-200" (уничтоженный на Донбассе противник) 24 февраля.

Как пишут в соцсетях сами боевики, их товарищ был ликвидирован снайпером.

Как сообщал штаб Объединенных сил, в тот день, 24 февраля, пророссийские боевики 16 раз обстреляли позиции украинских военных, также враг ударил из запрещенного вооружения и ВСУ понесли потери. При этом артиллерию калибра 122 мм и минометы калибров 120 и 82 мм применили 17 раз и потратили 285 снарядов и мин. Однако и украинские воины не стали молчать – ответным огнем троих оккупантов уничтожили и четверых ранили.

Как уже сообщал "Штирлиц" на днях, на Донбассе был уничтожен комбат боевиков "Грек" и еще трое боевиков. Два года назад на Донбассе украинские воины уже уничтожили одного "Грека" – позывной оказался не фартовым.

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