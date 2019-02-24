В ВСУ показали уничтоженного на Донбассе предателя Украины

Любитель "русского мира" теперь уже не побеспокоит украинских военных на передовой

Фото: соцсети.

В ВСУ показали уничтоженного на Донбассе предателя Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/27f/2a5/5c727f2a5589f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/27f/2a5/5c727f2a5589f.jpg 2019-02-24T13:28:21+02:00 Донбасс Любитель «русского мира» теперь уже не побеспокоит украинских военных на передовой

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на одного предателя Украины и любителя русского мира стало меньше – уничтожен очередной боевик. Его фото показал в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, 21 февраля бесславную бригаду-200" (уничтоженные на Донбассе боевики) пополнил Антон Пюра из Безименного.

Напомним, в тот день, 21 февраля, как сообщал штаб Объединенных сил, пророссийские боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Враг применял минометы различного калибра. Однако на такие дерзкие действия украинские военные дали адекватный ответ. В итоге трое оккупантов были уничтожены и четверо ранены.

Как сообщал уже "Штирлиц" на днях, на Донбассе был уничтожен комбат боевиков "Грек" и еще трое боевиков. Два года назад на Донбассе украинские воины уже уничтожили одного "Грека" – позывной оказался не фартовым.

Также мы писали, что в "ЛНР" три пьяных боевика попали в ДТП, один в коме. В аварию попали начальники продовольственной и вещевой служб, а также представитель т.н. "МГБ ЛНР", который пытались в пьяном виде привезти женщин на квартиру.

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