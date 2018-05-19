На Донбассе украинцы дали бой диверсантам боевиков: появились подробности

Сегодня, 14:59

В ходе ночного боя в районе Попасной были уничтожены двое диверсантов врага

Фото: zn.ua
Фото: zn.ua

На протяжении суток защитники Попасной в Луганской области вели активные боевые действия, во время которых была уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника.

"Противник 11 раз вел прицельный огонь по нашим подразделениям. Дважды применял артиллерию и минометы", – отметили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

При этом украинские воины "в ходе ночного боя с диверсионно-разведывательной группой противника на Луганском направлении один военнослужащий получил легкое ранение".

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"По данным разведки, уничтожено двое и ранены трое боевиков российско-оккупационных войск. Ситуация вдоль линии столкновений полностью контролируется Объединенными силами", – резюмировали в штабе.

Напомним, ранее мы писали о 43 обстрелах, которые боевики устроили на протяжении суток 18 мая. При этом враг активно использовал артиллерию и минометы крупных калибров. К счастью, в рядах ВСУ обошлось без потерь.

Кроме того, в штабе рассказали об уничтожении снайперской пары боевиков в районе поселка Торецкое, где украинский сержант вызвал огонь на себя и помог подразделению обнаружить и уничтожить противника.

Между тем, утром 19 мая были и потери среди бойцов ВСУ, один из которых получил тяжелое ранение, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве. "По состоянию на 9 утра сегодня, среди наших военнослужащих один ранен. Он подорвался на неустановленном взрывном устройстве, пока подробная информация о событиях выясняется. Состояние здоровья раненого оценивается как тяжелое ", – сказал спикер командования.
Донбасс, луганская область, диверсанты, попасная, ДРГ
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"Сегодня"

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