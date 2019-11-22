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На Донбассе умер молодой комбат ВСУ: имя и фото погибшего героя

22 ноября, 20:14

Богдану Шацкому исполнилось лишь 24 года

/ Фото: Getty Images

Украинским военнослужащим, который 22 ноября погиб при исполнении обязанностей в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, оказался старший лейтенант Богдан Шацкий 1995 года рождения.

Фото: страница Павла Ткачука в Facebook

Боец был выпускником Национальной академии сухопутных войск во Львове и командовал батареей 15-го реактивного артиллерийского полка, сообщил начальник академии Павел Ткачук.

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Погибший герой был родом из села Михля в Изяславском районе Хмельницкой области.

Обстоятельства гибели комбата Шацкого неизвестны. В пресс-центре ООС лишь сообщили, что он умер в результате ДТП в зоне проведения боевых действий.

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Напомним, ранее офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан ("Штирлиц") сообщил о потерях, которые понесли оккупанты Донбасса 20 ноября. По его данным, в этот день были ликвидированы двое боевиков.

Кроме того, ранее новости "Сегодня" сообщали, что 20 ноября боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: около Южного, Пищевика, Талаковки, Марьинки, Березового, Гладосово и Новотошковского. В результате нарушения перемирия семеро военнослужащих получили ранения.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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ВСУ комбат война на Донбассе потери ВСУ ООС

Источник: Сегодня

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