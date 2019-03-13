На Донбассе уничтожен боевик "Татарин": в ВСУ показали фото
Бойцы ООС продолжают очищать украинскую землю от любителей "русского мира" и наемников
На Донбассе "бригада-200" пополнилась очередным любителем "русского мира". Об этом сообщил на своей странице в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".
По его словам, боевик Марат Шаймарданов с позывным "Татарин" из 9 ошпмп был ликвидирован еще в 8 февраля, однако о его гибели стало известно только сейчас.
Напомним, в тот же день, 8 февраля, боевики ударили из запрещенного вооружения, в результате чего были погибший и раненые в рядах украинской армии. Однако бойцы ВСУ дали достойный ответный огонь – шесть оккупантов были уничтожены и еще семеро ранены. Возможно, среди них был и "Татарин".
Как рассказывал ранее "Штирлиц", за февраль потери боевиков на Донбассе составили почти 200 убитых и раненых. Как отметил офицер ВСУ, цифра может меняться в сторону увеличения потерь противника из-за сокрытия оккупационным командованием гибели своих бойцов.
На днях в ВСУ показали очередных уничтоженных боевиков. Так, по-разным причинами в мир иной отошли два предателя Украины и один (предположительно) наемник из Казахстана. Этим легионером оказался некий майор с позывным "Кедр". Причем гибель его была окутана "тайной": с его телефона другой командир боевиков вынул SIM-карту и не сообщил ничего жене ликвидированного боевика.
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