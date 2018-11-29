На Донбассе во время боя пропал без вести украинский солдат

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе в ходе боевого столкновения 29 ноября пропал без вести солдат 10-й горно-штурмовой бригады Сергей Проданюк.

Как сообщили в командовании подразделения, в настоящее время проходят мероприятия по розыску военнослужащего.

Ранее мы сообщали, что на протяжении 28 ноября боевики устроили 14 обстрелов украинских позиций, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения. В ходе ответных действий ВСУ четыре боевика российско-оккупационных войск были уничтожены и еще один ранен.

В частности, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Крымского, хутора Свободного и Гнутово. Опорные пункты наших войск у Луганского оккупанты подвергли огневому воздействию из 120 мм минометов. Двое бойцов ВСУ были ранены.

Напомним, 27 ноября на Донбассе боевики пять раз обстреляли позиции украинской армии, применив при этом запрещенное "Минском" вооружения. Российские наемники понесли потери – был уничтожен один оккупант. В рядах бойцов ВСУ обошлось без потерь.