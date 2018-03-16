На Донбассе военные заболели корью

В Мариуполе Донецкой области по состоянию на четверг, 15 марта, зарегистрированы 12 случаев заболевания корью, часть заболевших – военнослужащие. Об этом сообщила главный городской инфекционист Наталья Мартынова, пишет УНН.

По ее словам, сейчас на лечении в медицинских учреждениях города находятся 8 человек, трое из них – дети.

"Среди взрослых есть военнослужащие", – отметила Мартынова.

Точное число военных, которые заболели, она не назвала.

Ранее сообщалось, что эпидемия кори угрожает временно захваченным районам Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщает Штаб АТО. По данным ведомства, в данный момент российские оккупационные службы РФ, управляющие временно оккупированными районами Донбасса, прилагают немало усилий, чтобы скрыть вспышки инфекционных заболеваний в так называемых подразделениях российско-оккупационных войск.

Как сообщалось, в этом году в Украине корь стала еще более агрессивной - болеть начали и те, кто был вакцинирован.

Ранее сообщалось, уровень заболеваемости корью в Украине не падает, в Минздраве озвучили прогнозы. В середине февраля за неделю в Украине корью заболели 837 человек.