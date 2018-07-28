Боевики на Донбассе устроили 34 обстрела и получили жесткий ответ

По данным разведки, за сутки было уничтожено двое и ранено пятеро боевиков

На протяжении суток 27 июля боевики на Донбассе устроили 34 обстрела позиций украинских военных, причем дважды – из тяжелых вооружений. В результате боевых действий один украинский боец погиб, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Желтого, Новотошковского, Золотого, Майорска, Марьинки, Авдеевки, Новомихайловки, Красногоровки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного. Кроме того, оккупанты под Лебединским применяли 120-мм и 82-мм минометы, а вблизи Водяного 82-мм минометы", – говорится в сообщении.

В результате ответных действий ВСУ, по данным украинской разведки, двое боевиков были убиты и еще пятеро получили ранения.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 32 раза обстреляли позиции украинских военных, а вблизи Гнутово ударили управляемыми противотанковыми ракетами.

А 25 июля враг 24 раза атаковал позиции Вооруженных сил, причем применял и запрещенного минскими соглашениями вооружение. Однако ВСУ жестко наказали боевиков за обстрелы.