На Донбассе ВСУ уничтожили пулеметные точки боевиков: опубликовано видео

Украинские военные адекватно отвечают на каждый вражеский обстрел

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе бойцы Вооруженных сил Украины точными выстрелами уничтожили две пулеметные точки оккупантов. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Воины адекватно отвечают на каждый обстрел со стороны российско-оккупационных войск 1 и 2 армейских корпусов ВС РФ. Два точных выстрела, минус две враждебные пулеметные точки. Спасенные жизни наших воинов", – написал "Штирлиц".

Напомним, на протяжении суток, 22 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты устроили 14 обстрелов позиций украинских войск, причем дважды – из запрещенных Минскими договоренностями вооружений. Вражеским огнем один наш боец был убит и еще трое – ранены. В свою очередь, на каждый обстрел противника ВСУ давали адекватный ответ – были уничтожены трое боевиков и ранены еще семеро.

Кроме того, сообщалось, что Россия взяла боевиков под усиленный контроль . На оккупированные территории прибыли специальные группы российских военных, предположительно спецназ. Также мы писали о том, что 21 апреля на Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери.

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