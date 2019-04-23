Наев предоставил министру обороны Дании доказательства агрессии России

С начала 2019 года позиции ВСУ были обстреляны 932 раза, из которых 387 раз – с применением тяжелого вооружения, рассказал командующий ООС

Фото: Минобороны Украины

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев предоставил министру обороны Дании Клаусу Хйорту Фредериксену доказательства агрессии России на Донбассе и рассказал об обстрелах боевиками как украинских военных, так и мирных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Наев встретился с датской делегацией в Краматорске. Он ознакомил членов делегации с политикой безопасности и ситуацией в районе проведения операции Объединенных сил и вокруг границ Украины и рассказал о многочисленных фактах нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, в частности о применении тяжелого вооружения и основными факторами, которые привели к этому. Фредериксену рассказали, что с начала 2019 года позиции ВСУ были обстреляны 932 раза, из которых 387 раз – с применением тяжелого вооружения.

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Командующий ООС продемонстрировал датской делегации неоспоримые фото- и видеодоказательства обстрелов боевиками населенных пунктов, в результате чего пострадали мирные жители, были разрушены здания и повреждена инфраструктура.

"Кроме постоянных обстрелов населенных пунктов, вооруженными формированиями Российской Федерации широко применяется практика минирований населенных пунктов и прилегающих к ним территорий. В результате этих преступлений возросло количество гражданских лиц, погибших или которые были травмированы", – сказал Наев.

Также генерал напомнил о подрыве микроавтобуса на мине 23 февраля вблизи одного из блокпостов. Подрыв произошел в 50 метрах от контрольного пункта "Еленовка", где боевики осуществляют пропуск граждан через линию разграничения. В результате взрыва два человека погибли на месте, трое получили ранения.

Напомним, как сегодня сообщали в штабе ООС, 22 апреля на Донбассе оккупанты устроили 14 обстрелов позиций украинских войск, причем дважды – из запрещенных Минскими договоренностями вооружений. Однако оккупанты получили жесткий ответ ВСУ: трое уничтожены, еще семеро – ранены.

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