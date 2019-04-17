На Донбассе выявили террористку, воевавшую в "интересном положении"

Участница бандформирования "Восток" родила и раскаивается

Фото: Сегодня

Полиция города Селидово Донецкой области выявила участницу бандформирования "Восток" по прозвищу "Малая".

Как сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области, речь идет о жительнице городка Украинск, которая в 2015 году, в возрасте 18-лет, будучи беременной, вместе со своей знакомой отправилась в Донецк. Там подружка "потерялась", а девушка поступила в бандформирование "Восток". Ей выдали военную форму, присвоили позывной "Малая" и отправили в город Ясиноватая.

Наемница дежурила на блокпосту в Ясиноватой, а затем охраняла захваченное административное здание.

Когда пришло время рожать, наёмница оставила войсковую часть и вернулась в Украинск, где живет вместе с семьей.

Во время общения с полицейскими бывшая участница НВФ призналась, что сожалеет о своем прошлом и выразила желание сотрудничать.

Следователи проверяют деятельность женщины-боевика в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины ("Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности").

Как сообщалось, СБУ раскрыла схему легализации боевиков "Л/ДНР" в Украине.

Также мы рассказывали о том, какприезжих в "Л/ДНР" вербуют в войско боевиков.

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