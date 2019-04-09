СБУ раскрыла схему легализации боевиков "Л/ДНР" в Украине

В преступных действиях подозреваются и чиновники миграционной службы, которые помогали боевикам

Фото: СБУ

СБУ раскрыла схему легализации боевиков "Л/ДНР" в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ca7/1c8/5caca71c8364b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ca7/1c8/5caca71c8364b.jpg 2019-04-09T17:08:41+03:00 Украина В преступных действиях подозреваются и чиновники миграционной службы, которые помогали боевикам

СБУ разоблачила механизм легализации боевиков т.н. "ЛНР" и "ДНР" на территории свободной Украины. Для боевиков оформлялись документы для их въезда на мирную территорию. Об это сообщает пресс-служба ведомства.

Было установлено, что двое жителей с оккупированных территорий наладили механизм оформления для пророссийских террористов паспортов граждан Украины для их дальнейшего въезда на подконтрольную украинской власти территорию.

"При содействии должностных лиц Государственной миграционной службы злоумышленники вклеивали в паспорта лиц, присоединившихся в ряды боевиков, фотографии, которые обязательные по достижении 25- и 45-летнего возраста. Это создавало предпосылки проникновению боевиков на мирную территорию Украины для осуществления террористической и разведывательно-подрывной деятельности", – говорится в сообщении.

В СБУ задержала одного из организаторов незаконной схемы в Виннице, куда он прибыл по личным делам. По месту жительства и работы сотрудников нескольких региональных и районных подразделений ГТСУ, причастных к сделке, продолжаются следственные действия. Сейчас решается вопрос об объявлении другим участникам противоправной деятельности сообщений о подозрении в совершении преступления и взятия их под стражу.

Как недавно сообщалось, СБУ разоблачила спецслужбы России на вербовке украинцев. Был установлен факт вербовки ФСБ РФ бывшего украинского правоохранителя из Луганской области, которому российские кураторы поручили собирать и передавать российской спецслужбе за денежное вознаграждение актуальные сведения об общественно-политической ситуации в Украине, местах дислокации, маршрутах передвижения, состоянии боеготовности украинской армии на Донбассе. Завербованное лицо также подыскивало пророссийски настроенных граждан.

Ранее президент Петр Порошенко рассказывал, что за время войны с Россией СБУ сорвала более 230 терактов. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".

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