Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,64
29,96
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

СБУ раскрыла схему легализации боевиков "Л/ДНР" в Украине

Сегодня, 17:08

В преступных действиях подозреваются и чиновники миграционной службы, которые помогали боевикам

Фото: СБУ
СБУ раскрыла схему легализации боевиков "Л/ДНР" в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ca7/1c8/5caca71c8364b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ca7/1c8/5caca71c8364b.jpg Украина В преступных действиях подозреваются и чиновники миграционной службы, которые помогали боевикам

СБУ разоблачила механизм легализации боевиков т.н. "ЛНР" и "ДНР" на территории свободной Украины. Для боевиков оформлялись документы для их въезда на мирную территорию. Об это сообщает пресс-служба ведомства.

Было установлено, что двое жителей с оккупированных территорий наладили механизм оформления для пророссийских террористов паспортов граждан Украины для их дальнейшего въезда на подконтрольную украинской власти территорию.

"При содействии должностных лиц Государственной миграционной службы злоумышленники вклеивали в паспорта лиц, присоединившихся в ряды боевиков, фотографии, которые обязательные по достижении 25- и 45-летнего возраста. Это создавало предпосылки проникновению боевиков на мирную территорию Украины для осуществления террористической и разведывательно-подрывной деятельности", – говорится в сообщении.

В СБУ задержала одного из организаторов незаконной схемы в Виннице, куда он прибыл по личным делам. По месту жительства и работы сотрудников нескольких региональных и районных подразделений ГТСУ, причастных к сделке, продолжаются следственные действия. Сейчас решается вопрос об объявлении другим участникам противоправной деятельности сообщений о подозрении в совершении преступления и взятия их под стражу.

Как недавно сообщалось, СБУ разоблачила спецслужбы России на вербовке украинцев. Был установлен факт вербовки ФСБ РФ бывшего украинского правоохранителя из Луганской области, которому российские кураторы поручили собирать и передавать российской спецслужбе за денежное вознаграждение актуальные сведения об общественно-политической ситуации в Украине, местах дислокации, маршрутах передвижения, состоянии боеготовности украинской армии на Донбассе. Завербованное лицо также подыскивало пророссийски настроенных граждан.

Ранее президент Петр Порошенко рассказывал, что за время войны с Россией СБУ сорвала более 230 терактов. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег СБУ, Донбасс, боевики, паспорта

Вы сейчас просматриваете новость " СБУ раскрыла схему легализации боевиков "Л/ДНР" в Украине". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СБУ переигрывает россиян: Грицак "потроллил" спецслужбы РФ

Сегодня, 13:54

В сети появились новые фейки в отношении главы Службы безопасности, но он их опроверг

В Хмельницкой области СБУ разоблачила банду вымогателей

Сегодня, 09:07

В состав группы входили ранее судимые преступники и руководитель общественной организации

СБУ в Одесской области разоблачила вражеского интернет-агитатора

6 апреля, 12:41

Он публиковал материалы сепаратистов с Донбасса и российских пропагандистов

СБУ задержала группировку рецидивистов-наркоторговцев: фото

5 апреля, 15:49

Цена изъятого зелья на черном рынке составляет более 500 тысяч гривен

В Москве в драке погиб чемпион России по рукопашному бою

Долгожданное лето разочарует украинцев: неутешительный прогноз

Не святая Диана: 7 фатальных ошибок принцессы Уэльской

В России ужаснулись тому, сколько украинцы тратят на еду

Колиивщина – символ того, что история нас ничему не учит

«За мной «жесткие люди» Трамп сделал зловещее заявление

Переход офицера ВСУ на сторону боевиков "ДНР": сделано заявление

7 причесок, которые сделают вас моложе

Как понять, что в организме не хватает магния

Ощадбанк ввел комиссию при оплате ЖКХ: Кому и сколько
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

7 апреля, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

7 апреля, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

7 апреля, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

Российские болельщицы в бомбической форме

Самые «горячие» сыночки звездных отцов

Кириленко объяснил, почему пенсии пересчитали по-разному