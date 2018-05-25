На Донбассе за время боевых действий пропали 56 детей, 33 до сих пор не нашли

С начала года полиция получила почти три тысячи заявлений о пропаже детей

На Донбассе с начала боевых действий без вести пропали 56 детей, из них 33 до сих пор находятся в розыске. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного Верховной Рады по правам ребенка со ссылкой на данные Нацполиции.

По всей Украине на протяжении 2017 года в полицию поступило 8 124 сообщения о пропаже детей, в 6 936 случаях детей находили за сутки и уголовное дело по факту исчезновения не открывалось. На протяжении этого времени было открыто 742 производства по статье "умышленное убийство". Ненайденными остаются 48 детей.

"Уже в текущем году в территориальные органы полиции поступило 2 937 заявлений и сообщений об исчезновении детей, из которых 2 622 ребенка найдены в течение суток без заведения дел, открыто 222 уголовных производства по статье "умышленное убийство". По состоянию на 30 апреля 2018 года неразысканными остаются 57 детей", – сообщили в пресс-службе.

Напомним, 24 мая ВСУ дали адекватный ответ боевикам, уничтожив два артиллерийских расчета и склад боеприпасов. Украинские военные дали "ответку" из-за обстрела боевиками мирных жителей.

Также вчера рано утром боевики из артиллерии обстреляли Торецк и повредили лечебные учреждения – были повреждены здания противотуберкулезного и психоневрологического диспансеров.

Как мы ранее писали, появилось эффектное видео с беспилотника, как ВСУ уничтожили "опорник" боевиков "Прыщ". Украинские военные нанесли мощный удар по позициям врага на Светлодарской дуге, применив и артиллерию, и, предположительно, БМП.