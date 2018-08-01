На Донбассе задержали боевика, который участвовал в захвате Луганска

В городе Северодонецк Луганской области полиция задержала боевика так называемой "ЛНР", который участвовал в захвате Луганска. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Как рассказали в полиции, ранее житель Северодонецка принимал активное участие сначала в организации "Антимайдан", а затем в боевых действиях против Украины. С февраля 2014 боевик в городе Северодонецк выступал на собраниях с призывами государственного переворота и проведения референдума. В апреле этого же года мужчина вступил в формирование боевиков и охранял территории, прилегающие к СБУ: выдавал боевикам вооружения и боеприпасы, наблюдал за пленными, которые содержались в здании.

Чуть позже, будучи гранатометчиками, боевик принимал активное участие в захвате военкомата в Луганске, воинской части №3035 и Луганского пограничного отряда. После конфликта со своим командиром мужчина выехал в Россию. Несколько дней назад боевик с российским паспортом вернулся на территорию Украины и приехал в Северодонецк, где был задержан полицейскими.

"Следователи в рамках уголовного производства, открытого по ч.4 ст.264 УК Украины, обратились к следственному судье об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому избрана мера пресечения содержание под стражей без права внесения залога. В настоящее время проводится досудебное следствие, документируется преступная деятельность задержанного, устанавливаются его связи", – добавили в полиции.

А 21 июля в Мариуполе во время проверки документов правоохранители задержали бывшего охранника военных складов боевиков.

Напомним, не так давно на Донбассе сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины из состава Объединенных сил разоблачили и задержали бывшего участника "ДНР", который скрывался от правосудия.