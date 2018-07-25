Ряды "воинов" "ДНР" продолжают редеть – погиб очередной боевик

Вчера, 22:16

Бойцы ВСУ продолжают отправлять на тот свет боевиков

фото GETTY
фото GETTY

В понедельник, 23 июля, на Донбассе погиб очередной боевик. Об этом сообщил на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Стефан "Штирлиц".

Он отметил, что "бригада 200" (погибшие на Донбассе боевики) пополнилась еще одним человеком.

"23.07.18 пополнилась очередным дембелем, Дегтев Александр из Новомосковска. Все будет Украина и победа за нами!", – написал он.

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Как известно, 24 июля боевики атаковали ВСУ из артиллерии и минометов, однако получили "ответку" и понесли потери. 

Сегодня украинские военные уничтожили двоих диверсантов на Донбассе, которые в ночное время с приборами ночного видения пытались пробраться к позициям ВСУ, но нарвались на снайпера. 

В сою очередь, "Штирлиц" ранее сообщал, что в "ЛНР" умер "народный мэр", а боевик подорвал себя гранатой. По его словам, один выступал за оккупацию Украины Россией и референдум, а другой активно воевал против украинцев.

Как сообщало Главное управление разведки Минобороны, на Донбассе ДРГ боевиков подорвалась на своих же минах. Противник активно усиливает свою оборону, минирует местность и в итоге поплатился за это.
Донбасс, ВСУ, штирлиц, боевик, потери
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"Сегодня"

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