Ряды "воинов" "ДНР" продолжают редеть – погиб очередной боевик

В понедельник, 23 июля, на Донбассе погиб очередной боевик. Об этом сообщил на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Стефан "Штирлиц".

Он отметил, что "бригада 200" (погибшие на Донбассе боевики) пополнилась еще одним человеком.

"23.07.18 пополнилась очередным дембелем, Дегтев Александр из Новомосковска. Все будет Украина и победа за нами!", – написал он.

Как известно, 24 июля боевики атаковали ВСУ из артиллерии и минометов, однако получили "ответку" и понесли потери.

Сегодня украинские военные уничтожили двоих диверсантов на Донбассе, которые в ночное время с приборами ночного видения пытались пробраться к позициям ВСУ, но нарвались на снайпера.

В сою очередь, "Штирлиц" ранее сообщал, что в "ЛНР" умер "народный мэр", а боевик подорвал себя гранатой. По его словам, один выступал за оккупацию Украины Россией и референдум, а другой активно воевал против украинцев.

Как сообщало Главное управление разведки Минобороны, на Донбассе ДРГ боевиков подорвалась на своих же минах. Противник активно усиливает свою оборону, минирует местность и в итоге поплатился за это.