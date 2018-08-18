На Донбассе задержали несовершеннолетнего боевика

Правоохранители Объединенных сил разоблачили и задержали несовершеннолетнего участника незаконного вооруженного формирования "ДНР", который патрулировал улицы города Часов Яр с автоматом. Об этом сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"В августе 2018 года сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины из состава Объединенных сил во взаимодействии с работниками Бахмутского отдела Национальной полиции Украины в числе других разоблачили и задержали участника незаконного вооруженного формирования "ДНР", которому на момент совершения преступления было всего 15 лет", - говорится в сообщении.

Силовики установили, что юноша из Донецкой области в 2014 году, под влиянием пророссийской пропаганды и обещаний получения материальной выгоды, добровольно присоединился к боевикам "ДНР".

"Вооруженный автоматом старшеклассник нес службу на блокпосту и патрулировал улицы города Часов Яр. Выявленных патриотически настроенных граждан, как "нарушителей комендантского часа", введенного боевиками, они доставляли в местный штаб "ДНР", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что несовершеннолетний юноша срочно покинул ряды боевиков и решил на время покинуть город, когда украинские войска начали освобождать города от пророссийских бандформирований.

Относительно 15-летнего гражданина Украины открыто уголовное производство по ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

Военные контрразведчики СБ Украины из состава Объединенных сил продолжают целенаправленные меры по разоблачению участников и пособников террористических организаций так называемых "ЛНР/ДНР" и привлечения их к ответственности.

Напомним, в Славянске Донецкой области задержали 46-летнюю местную жительницу, которая во время оккупации города пророссийскими войсками работала на террористов. За сотрудничество с террористами женщине грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Также украинские контрразведчики разоблачили военнослужащего ВС Украины, который выполнял указания и сотрудничал с боевиками "ДНР".

Ранее правоохранительные органы задержали в Донецкой области сотрудника территориальной прокуратуры, который в 2014 году осуществлял проверку автотранспорта и лиц в захваченном боевиками населенном пункте Бахмутского района.