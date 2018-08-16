Наев рассказал о выполнении главной задачи Объединенных сил на Донбассе

По распоряжению Порошенко, на передовой делают все, чтобы сохранить жизни бойцов ВСУ

Главной задачей Объединенных сил на Донбассе, поставленной президентом Украины Петром Порошенко, является укрепление позиций Вооруженных сил Украины, которое позволит избежать потерь личного состава и техники. О выполнении этой задачи рассказал командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев.

Так, по его данным, с начала проведения Операции объединенных сил было восстановлено и оборудовано около 40 километров траншей, возведено сотни укрытий для личного состава и техники.

"Эта работа продолжается, ведь жизнь солдата для нас остается высшей ценностью", – подчеркнул генерал.

Между тем в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе помимо увеличения количества обстрелов со стороны оккупантов фиксируется перемещение тяжелой военной техники боевиков. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Напомним, командующий Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев ранее сравнил ООС с ферзем на шахматной доске.

Больше читайте в материале на сайте "Сегодня": "Все мы являемся добровольцами": интервью с главой Объединенных сил Сергеем Наевым".