Наев рассказал о выполнении главной задачи Объединенных сил на Донбассе

Сегодня, 15:55

По распоряжению Порошенко, на передовой делают все, чтобы сохранить жизни бойцов ВСУ

Фото: пресс-центр ООС
Фото: пресс-центр ООС

Главной задачей Объединенных сил на Донбассе, поставленной президентом Украины Петром Порошенко, является укрепление позиций Вооруженных сил Украины, которое позволит избежать потерь личного состава и техники. О выполнении этой задачи рассказал командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев.

Так, по его данным, с начала проведения Операции объединенных сил было восстановлено и оборудовано около 40 километров траншей, возведено сотни укрытий для личного состава и техники.

"Эта работа продолжается, ведь жизнь солдата для нас остается высшей ценностью", – подчеркнул генерал.

Между тем в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе помимо увеличения количества обстрелов со стороны оккупантов фиксируется перемещение тяжелой военной техники боевиков. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Напомним, командующий Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев ранее сравнил ООС с ферзем на шахматной доске

Больше читайте в материале на сайте "Сегодня": "Все мы являемся добровольцами": интервью с главой Объединенных сил Сергеем Наевым".
Донбасс, укрытие, траншея, Наев, ООС
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"Сегодня"

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