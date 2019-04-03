На Донбассе замечена военная техника РФ: опубликовано фото

Российские оккупанты активно применяют на Донбассе специальное оборудование для радиоэлектронной борьбы

АСП "Тирада-2". Фото: Минобороны РФ

На Донбассе замечена военная техника РФ: опубликовано фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4c0/74b/5ca4c074b89f6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4c0/74b/5ca4c074b89f6.jpg 2019-04-03T17:19:37+03:00 Донбасс Российские оккупанты активно применяют на Донбассе специальное оборудование для радиоэлектронной борьбы

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на оккупированной территории Донбасса военную технику российского производства, которой нет на вооружении украинской армии. Об этом сообщил Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

Российские оккупанты активно применяют на Донбассе специальное оборудование для радиоэлектронной борьбы.

"Особенности "гражданской" войны или "гуманитарка" от "братского" народа. В районе населенного пункта Южная Ломоватка обнаружены автоматическая станция препятствий "Житель" и система радиоэлектронной борьбы "Тирада-2" Вооруженных сил Российской Федерации", – написал "Штирлиц".

А тем временем, как сообщалось, Россия развертывает на Донбассе военное спецоборудование. Армия РФ перед принятием на вооружение испытывает новую технику на востоке Украины, с помощью которой хотят защититься от украинских беспилотников.

Также летом прошлого года мы писали, что о новых доказательствах присутствия войск РФ на Донбассе. Секретное оборудование, которое засекли на оккупированных территориях, Россия просто так не подарила бы боевикам.

Ранее экс-заместитель генсека НАТО Александер Вершбоу заявлял, что имеется полно доказательств, что Россия воюет на Донбассе. По его словам, Россия пытается убедить в том, что это полностью местные силы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе замечена военная техника РФ: опубликовано фото". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.