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На Донбассе замечена военная техника РФ: опубликовано фото

Сегодня, 17:19

Российские оккупанты активно применяют на Донбассе специальное оборудование для радиоэлектронной борьбы

АСП "Тирада-2"
АСП "Тирада-2". Фото: Минобороны РФ
На Донбассе замечена военная техника РФ: опубликовано фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4c0/74b/5ca4c074b89f6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4c0/74b/5ca4c074b89f6.jpg Донбасс Российские оккупанты активно применяют на Донбассе специальное оборудование для радиоэлектронной борьбы

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на оккупированной территории Донбасса военную технику российского производства, которой нет на вооружении украинской армии. Об этом сообщил Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

Российские оккупанты активно применяют на Донбассе специальное оборудование для радиоэлектронной борьбы.

"Особенности "гражданской" войны или "гуманитарка" от "братского" народа. В районе населенного пункта Южная Ломоватка обнаружены автоматическая станция препятствий "Житель" и система радиоэлектронной борьбы "Тирада-2" Вооруженных сил Российской Федерации", – написал "Штирлиц".

А тем временем, как сообщалось, Россия развертывает на Донбассе военное спецоборудование. Армия РФ перед принятием на вооружение испытывает новую технику на востоке Украины, с помощью которой хотят защититься от украинских беспилотников.

Также летом прошлого года мы писали, что о новых доказательствах присутствия войск РФ на Донбассе. Секретное оборудование, которое засекли на оккупированных территориях, Россия просто так не подарила бы боевикам.

Ранее экс-заместитель генсека НАТО Александер Вершбоу заявлял, что имеется полно доказательств, что Россия воюет на Донбассе. По его словам, Россия пытается убедить в том, что это полностью местные силы.

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Тег Россия, техника, Донбасс, штирлиц

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